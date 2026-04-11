Hokit vystupuje v bizarní roli: provokace Procházky. Co chtěl, se mu podařilo
Ještě před pár dny jen málokdo věděl, kdo je Josh Hokit. Bývalý hráč amerického fotbalu a neporažený těžkotonážník s bilancí 8:0 startuje na víkendové akci UFC 327 proti světové pětce Curtisi Blaydesovi. Po pouhých dvou zápasech v prestižní lize se mu dostalo obrovské příležitosti a on se ji rozhodl využít nečekaným způsobem. Nejen před kamerami, ale i v zákulisí vystupuje v bizarní roli „Temného Hokita“ a provokuje ostatní aktéry turnaje v Miami včetně Jiřího Procházky. S ním si ve středu vyměnil pár ostrých slov.
Poprvé se o Joshi Hokitovi začalo hodně mluvit ve středu, a to kvůli incidentu s Jiřím Procházkou na chodbě před sálem, kde se odehrávala tisková konference směřovaná k turnaji UFC 327 v Miami.
Český bijec se svým týmem posedával na gauči, když kolem něj procházející bojovník začal se slovními výpady. „Ku..a, nesnaž se si se mnou podat ruku. Proč na mě tak čumíš? Ani nemysli na to, že bys šel do těžké váhy,“ povídal Hokit s přehrávaným latinsko-americkým akcentem. Procházka se rychle postavil, aby buřiče usměrnil. „Sedni si na prdel, kámo. Já jsem těžká váha,“ dál provokoval Američan.
Procházka, jehož v noci čeká titulový mač v polotěžké váze, si Hokita změřil pohledem a rázně mu řekl: „Zůstaň, kde jsi!“ Hokita mezitím začala odtahovat ochranka do sálu, kde měl začít jeho blok tiskové konference. „Rozsekám tě světelným mečem a pak tvoji hlavu narvu na tělo Alexe Pereiry,“ zahulákal ještě mezi dveřmi.
Video z incidentu se rychle začalo šířit po sociálních sítích, viděly jej miliony lidí. „Nejtrapnější zápasník na světě,“ psal jeden z uživatelů. „Nikdy jsem tak moc nefandil Curtisu Blaydesovi. Doufám, že ho zbije,“ reagoval další.
Hokit ale v řádění pokračoval i na čtvrteční tiskové konferenci, na kterou přišly stovky diváků. Opět pálil do Procházky, dělal si srandu z novozélandského bojovníka Dana Hookera a samozřejmě slovními útoky neminul ani soupeře. „Víte, jakou sexuální pozicí si zaděláte na ošklivé dítě? Já ne, ale Curtisovi rodiče určitě ano. No, nemám pravdu, Miami?“ burcoval publikum. Blaydes jen pokrčil rameny a odsekl, že přišel zápasit, nikoli šaškovat před kamerami.
Osmadvacetiletý nováček se stal možná nejkontroverznější osobou v UFC, ale co chtěl, se mu podařilo. Každý ho teď zná a ze zápasu pod fanouškovským radarem se stal jeden z hlavních taháků turnaje. Trapným řáděním, které ho nestálo nic víc než nynější reputaci, navíc dostal soupeře pod daleko větší tlak. Fanoušci spoléhají, že ho Blaydes naučí dobrým mravům a případná prohra by pro něj znamenala mnohem větší hořkost.
Hokit řádí s rozmyslem. Mimo zápasové dění je přitom podle všeho normální sportovec. Bizarní představení, které ukázal světu v posledních dnech, je více než cokoli jiného kalkul. „Funguje to jako alter ego. Já mám Temného Hokita, který je v kleci agresivní a bojovný. Používám ho i na rozhovory přesně před nebo po zápasech. Tak nějak se tím bavím,“ povídal před několika týdny.