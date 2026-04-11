Procházku čeká životní zápas, z jeho tiskovky se stal virál. Jaký má recept na Ulberga?
Jdeme na lov! Taková mantra zněla v týmu Jiřího Procházky po celou dvouměsíční přípravu na titulový souboj s Carlosem Ulbergem a nyní je jasné, že se český borec skutečně sžil s rolí lovce. Při pohledu tváří tvář s elitním novozélandským sokem panovala nevídaná intenzita. Procházka míří do boje, k němuž dojde v noci na neděli, soustředěný a ve špičkové formě.
České barvy se mohou už v neděli brzo ráno dostat na absolutní špičku bojových sportů. Nejlepší český bojovník MMA a aktuální světová dvojka Jiří Procházka uzavře turnaj UFC 327 v Miami titulovým mačem s kickboxerskou hvězdou Carlosem Ulbergem. V sázce je šampionský pás, který Samuraj získal a poté pozbyl před čtyřmi lety.
Škrcení půl minuty před koncem zápasu učinilo z Procházky šampiona. Zlatého opasku prestižní americké ligy se Čech ale záhy vzdal kvůli kritickému zranění ramene. Když se jej o rok později pokusil vybojovat zpět, prohrál K. O. s Alexem Pereirou. O deset měsíců později Brazilce vyzval znovu a opět inkasoval drsný finiš. Trpké prohry z něj ale učinily bojovníka úplně jiného formátu.
Procházka míří do boje s Ulbergem po výhrách nad elitními Američany Jamahalem Hillem a Khalilem Rountreem. S oběma český ranař ukázal výrazné zlepšení v obraně a nový organizovaný chaos, jak se jeho nepředvídatelnému stylu přezdívá.
„Titul jsem poprvé vyhrál před čtyřmi lety. Teď je mi už třicet tři a jsem mnohem vyspělejší. V kleci ukážu, že oproti dřívějšku jsem taky mnohem chytřejší, silnější, rychlejší a že jsem nejlepší bojovník na světě! V přípravě jsem pro to udělal úplně všechno,“ líčil Procházka zapáleně dva dny před titulovým soubojem.
O tom, že má Procházkova forma už dva roky nepřetržitě rostoucí tendenci, mluví celý jeho tým i všichni bojovníci, kteří mu pomáhali v přípravách. Proti Ulbergovi, jenž táhne šňůru devíti výher, musí český zápasník podat disciplinovaný výkon. Novozélanďan hrozí především nebezpečnými kontra údery a sedm svých soupeřů ukončil K. O. v prvním kole.
„Carlos je skvělej a úžasně technickej! Má systematický postojový styl, četné zkušenosti a cit. Doposud jsem nepotkal takového elitního kickboxera s lehkým pohybem na nohou. Je to pro mě novinka, ale strašně mě to baví! Mám rád rychlejší tempo zápasu a přesně ten styl, jakým zápasí on. Já se to akorát nebojím změnit na cokoli jiného. Můžu to kdykoli vzít na zem, do klinče nebo přestřelky. To je moje výhoda. Chci dominovat přesně v tom, v čem je silný,“ povídal Procházka nadšeně během přípravy.
V posledním týdnu před zápasem z něj čišela stoprocentní koncentrace, přičemž málokdy ukazuje emoce. Spíše vystupuje jako stoik. Emoce popustil z uzdy ke konci týdne, když na tiskové konferenci spatřil kotel bouřících českých příznivců. „Všichni fanoušci, kteří jste tady nebo v Česku – miluju a děkuju za podporu. Každý zápas je pro mě životně důležitý a tento obzvlášť. A proto, ku..a, jdu do toho se vším. Děkuju za vaši podporu, jdeme pro to,“ burcoval bijec.
Emotivní vzkaz do Česka ocenili i američtí fanoušci. Stal se nejsdílenějším úsekem z celé konference. „Nevím, co Jiří říkal, ale extrémně mě to nabudilo,“ zaznívá pod jedním ze zahraničních příspěvků na sociálních sítích. „Proč zní desetkrát nebezpečněji, když mluví česky?“ napsal další fanoušek.