Procházka fascinuje nejen samurajským kodexem. Musí překonat jazykovou bariéru, míní expert
Jiří Procházka míří do už čtvrtého titulového zápasu v UFC a není to náhoda. Ano, třiatřicetiletý ranař z Hostěradic se na špičce divize drží především sportovními výsledky. V minulém roce porazil dva konkurenty z top pětky. Kromě toho ale při vyjednávání těží z obrovské popularity, která dalece přesahuje hranice Česka. Během dosavadní šestileté štace v zámoří si získal srdce amerických fanoušků a postupně se stává jednou z hlavních tváří nejslavnější ligy.
Jako každý jiný velký turnaj UFC, i ten nedělní s pořadovým číslem 327 má svou hlavní story. Tou je návrat Jiřího Procházky na trůn polotěžké váhy při utkání s nebezpečným Nozélanďanem Carlosem Ulbergem.
Nejlepší český bijec absolvoval během posledních dvou týdnů mediální tour po Miami, o rozhovor s ním byl napříč mezinárodními médii obrovský zájem. Všechny stále fascinuje život podle samurajského kodexu bushido a skutečnost, jak Procházka prožívá, že dva dny po zápase očekává narození prvního dítěte.
Nevídané popularity se třiatřicetiletý zápasník těší také mezi běžnými fanoušky. Před druhým titulovým mačem v UFC v New Yorku trvalo Procházkovi více než třicet minut, než zvládl pětiminutovou cestu přes dva bloky z hotelu do restaurace. Zdržely jej desítky a desítky lidí prosící o fotku. Bouřlivé ovace sklízel i při posledním utkání v Las Vegas.
Důkazem, že si Procházka získal srdce fanoušků MMA po celém světě, je první místo v žebříčku nejoblíbenějších bojovníků, kam ho uživatelé populární webové stránky Tapology hlasováním dostali.
Aby se však stal globální hvězdou do té míry, že se jeho jméno stane pro širokou veřejnost synonymem celého sportu, musí překlenout jazykově-kulturní bariéru. „Pro tu masu, která si kupuje lístky a kouká se na přenosy, bude vždycky víc znamenat Američan,“ míní André Reinders, trenér a bývalý evropský šampion. „Sportovci, kteří mají angličtinu jako rodný jazyk, mají větší šance stát se světovou superstar. Lépe se vyjadřují, používají více slovních obratů a celkově se dokážou víc prodat na americkém trhu, který je hlavní. Příkladem je Ir Conor McGregor, nejpopulárnější evropský bojovník historie,“ dodává.
V Česku nemá konkurenci
Zatímco světovou scénu Samuraj teprve dobývá, té české stále a neochvějně kraluje. „Zájem o zápas Jirky Procházky se nedá srovnávat s ničím jiným v individuálních sportech. Možná, když někdo z Čechů startuje ve finále Wimbledonu… Podívejte se ale na nedávné finále turnaje ATP v Miami, do kterého nastoupil Jiří Lehečka. To se s Procházkou nedá ani vzdáleně poměřovat,“ říká Pavel Salčák, šéf marketingu mediální společnosti Telly a bývalý bojovník MMA.
„Co se týče diváckého zájmu, na české scéně se s Jirkovým zápasem mohou měřit možná ty největší mače Karlose Vémoly. Na něj by ale lidi před šestou ráno nevstávali v tak masové míře jako na Jirku,“ myslí si Salčák.
Případná výhra Procházky v nočním klání s Ulbergem by podle domácích expertů mohla odstartovat novou vlnu zájmu o MMA v Česku.