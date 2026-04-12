Procházka o příčinách kolapsu: Dojel jsem na soucit. Bylo mi ho líto, chci odvetu
Obrovské zklamání. Jiří Procházka prohrál ve třetím titulovém mači v řadě. Porážka proti Carlosu Ulbergovi v závěrečném zápase turnaje UFC 327 je o to více hořká, že český borec zápas vyhrával a byl v Miami velice blízko vítězství. Novozélanďan si ještě v první minutě poranil koleno, což mu hodně limitovalo pohyb. Procházka sahal po ukončení, když mu tvrdými kopy trefoval přední nohu. Byl si však vědom, že je soupeř zraněný a proto váhal. „Během zápasu mi ho bylo líto, že se zranil. Je to jedna z mých největších životních lekcí. Ten zápas jsem vyhrával, měl jsem to v rukách a nechal jsem si ho utéct, protože jsem viděl jeho zranění,“ popisoval Procházka.
Černý den pro české MMA a nejhorší možný scénář pro Samuraje Jiřího Procházku. Třiatřicetiletému bijci s Hostěradic se nevyplatil zběsilý úvod a v čase 3 minuty 45 sekund prvního kola padl K.O. po brutálním levém háku od Carlose Ulberga, který se na něj okamžitě vrhnu, aby ho dobil do bezvědomí na zemi.
Naprostá většina uplynulého dějství šla ve prospěch Procházky. Tvrdě trefoval kopy na nohy, výborně pracoval s pohybem a nenechal se zasáhnout jednotlivými výpady Ulberga. Novozélanďan pak při jednom z útoku podklesl a následně potvrdil, že si poranil koleno.
Samuraj začal následně důrazně trefovat Ulbergovu nezraněnou přední nohu a presovat ho ke kleci. A právě v těchto chvílích, kdy už sahal po vítězství, Procházka zápas ztratil. S vědomím toho, že je soupeř zranění, jej začal hecovat do přestřelky, aby boj nevzdal. Pozbyl koncentraci, až si nedal pozor na kontra úder, před kterým on sám, celý jeho tým a všichni experti varovali.
„Sakra, cítil jsem, že ho musím šetřit. Během zápasu mi ho bylo líto, že se zranil. Je to jedna z mých největších životních lekcí. Ten zápas jsem vyhrával, měl jsem to v rukách a nechal jsem si ho utéct, protože jsem viděl jeho zranění,“ povídal zklamaný Procházka po boji.
„Vypadlo mi koleno, ale vůbec jsem neztrácel naději. Věděl jsem, že mi stačí jen jedna dobře trefená rána a viděl jsem, že Jiří hodně váha při pohybu vpřed. Je to přesně o hledání těchto momentů a já našel ten smrtící úder. Jsem král Carlos, koukej Miami! Říkal jsem, že něco se dnes změní a já jsem teď král celé divize,“ těšil se z výhry Ulberg.
Drsné ukončení naštěstí nemělo žádné fatální následky. Procházka přesto po zápase zamířil do nemocnice na kontrolu a přes sociální sítě poslal vzkaz do rodné země. „V rychlosti dávám vědět, že je vše v pořádku. Teď jsem v nemocnici na kontrole čelisti. Dojel jsem soucit. Předpokládal jsem, že se ten zápas ukončí kvůli té noze, protože mi přišlo nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem. Na to jsem dojem,“ povídal ve videu.
„Není víc, co dodat. Omlouvám se především svému týmu a vám, kterým jsem řekl, že pás dovezu zpět do České republiky. Ale tak se stane. Krok za krokem se dostanu zpět,“ dodal Procházka.
Procházka nastoupil už do čtvrtého zápasu o šampionský pás v UFC. Ten první před čtyřmi lety vyhrál nad Gloverem Teixeirou, následná dvě utkání s Alexem Pereirou však obě skončila prohrou před limitem. Do nedělního mače s Ulbergem nastupoval jako obrovský favorit s přihlédnutím k netradičnímu vývoji, se bude chtít rychle probojovat k odvetě.
Záhy si o remač také podle očekávaní řekl. „Pořád nedokážu pochopit to mé hloupé slitování se. Chtěl bych odvetu, protože to byl můj zápas. Jen jsem mu dal příležitost mě chytit.“
„Vrátím se! A děkuji všem. Život je o tom poučit se a být lepší. Za dnešek se omlouvám, všechny vás miluji,“ vzkázal Procházka.
