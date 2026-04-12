Zraněný Ulberg vykolejil Procházku. Experti: Měl ho na lopatě, pak ztratil ostražitost
Na dosah pomyslné cílové pásky Jiří Procházka inkasoval brutální KO. Jen málo chybělo a po čtyřech letech by se český bijec vrátil na trůn polotěžké váhy v UFC. Utkání s Carlosem Ulbergem začal v Miami skvěle, tvrdě trefoval, skvěle se hýbal a pak vše změnilo náhlé poranění kolene. To však paradoxně utrpěl novozélandský bojovník. „Do toho zranění bylo všechno správně. Jirku to vykolejilo víc, než Ulberga,“ okomentoval Michal Martínek, bývalý šampion Oktagonu ve studiu televize Nova.
Všichni před ním varovali, sám Jiří Procházka si ho byl vědomí, a přesto se mu stal osudným už v prvním kole. Brutální levý hák Carlose Ulberga poslal nejlepšího české zápasník na zem. „Jaguár“, jak je nově korunovanému šampionovi přezdíváno, se pak na soka rychle vrhnul a salvou ran jej ubil do bezvědomí.
Titulový mač ale více než Ulbergova tvrdá rána rozhodlo zranění, které utrpěl v polovině kola. Po jednom z úderů si vážně poranil pravé koleno.
„Sakra, cítil jsem, že ho musím šetřit. Během zápasu mi ho bylo líto, že se zranil. Je to jedna z mých největších životních lekcí. Ten zápas jsem vyhrával, měl jsem to v rukách a nechal jsem si ho utéct, protože jsem viděl jeho zranění,“ reagoval Procházka na hořkou porážku.
Co mnozí diváci aktuálně na sociálních sítích označují výmluvu, ale experti vidí jako fakt. Ještě v kleci to potvrzoval moderátor UFC Joe Rogan a souhlasila také česká sestava zápasníků ve studiu televize Nova.
„Po tom zranění Jirka ztratil ostražitost. Viděl, že se Ulberg sotva hýbe a naběhl si do levého háku, o kterém jsme všichni mluvili, že ho má nebezpečný. Obrovská chyba, která teď Jirku určitě hrozně mrzí. Měl Ulberga na lopatě. Jak sám v rozhovoru říkal, je to možná největší chyba, ale on se z ní poučí a vrátí zpět,“ povídal André Reinders, trenér MMA.
Procházka se držel plánu. Měnil střehy, dobře se hýbal na nohou i uhýbal soupeřovo úvodním útokům.
„Když už Jirka chytl svůj správný rytmus, stalo se to zranění. Bylo pak vidět, že si je toho Jirka vědom a nechává Ulberga vydechnout a ještě na něj mluvil. Do toho zranění bylo všechno správně. Vykolejilo to Jirku víc, než Ulberga. Cenná lekce s blbou pachutí,“ dodal Michal Martínek, bývalý šampion Oktagonu a jeden z Procházkovo hlavních sparingpartnerů.
V jednu chvíli Novozélanďan prudce zacouval a zdálo se, že Procházka může rozjet drtivou sérii úderů. On však polevil. „Když Ulberg ustupoval k pletivu, čekal jsem, že se svalí pod údery a zabalí to. On to ale ustál a pak takhle přesně zakontroval Jirkův neuvážený útok,“ popsal David Dvořák, někdejší desítka UFC v muší váze.
„Dobře fungoval Jirkovy kopy na holeň přední levé nohy. Následné zranění té pravé může být přímým důsledkem právě těchto kopů. Cítil, že není stabilní, kopy mu zasáhly nervy v lýtku a nemohl pořádně chodit, a proto více zatěžoval pravou nohu,“ vysvětlil Reinders.