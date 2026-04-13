Procházkova partnerka o titulovém zápase: Ukázalo se, jak moc dobrý člověk Jirka je
Po titulovém zápasu v UFC je před Jiřím Procházkou další životní milník. V nejbližších dnech se stane otcem, s partnerkou Kamilou Kordulíkovou čekají první dceru. Životní láska českého bojovníka jeho porážku s Carlosem Ulbergem kvůli miminku živě nesledovala. „Raději jsem šla spát, protože jsem nechtěla riskovat, že emoce nějak přiblíží porod. Výsledek mi přišla oznámit mamka do ložnice asi v šest hodin ráno,“ prozradila v rozhovoru pro Deník.cz.
Přestože Kordulíková raději zápas živě nesledovala, ze záznamu už si ho pustila pětkrát. Stejně jako Procházka si posteskla, že nešel zraněného protivníka dorazit. „Bylo to Jirkovo od začátku. Výkon skvělý. Akorát se ukázalo, jak moc dobrý člověk se srdcem na pravém místě to je. Jeho dobrosrdečnost a soucit je něco, co musí příště nechat za dveřmi klece.“
Neodpustila si také narážku na kontroverzního bijce Joshe Hokita, který před zápasem Procházku urážel a ve stejný večer bojoval před Čechem. „Je lepší vyjít ze zápasu jako charakterní člověk, než vyhrát jako hulvát, co si v mých očích nezaslouží úctu. Vlastně mi dochází, že ani Ulberg se s Jirkou na začátku kola nepozdravil, neťukl si. Pro mě je Jirka vítěz a odešel z klece bez ztráty charakteru.“
Samuraj by měl přiletět domů během pondělí a doufá, že porod stihne. V rozhovoru pro iSport prozradila Procházkova životní partnerka, že se rozhodují mezi jmény Eleonora a Aurora. „Zatím v tuhle chvíli to vypadá, že počká. Každý den jsme o tom s malou mluvily, takže věřím, že těch pár hodin už zvládneme na tatínka počkat,“ vyhlíží návrat českého krále MMA domů.