Ukázalo se, jak byl Procházkův titul blízko. Soupeř přiznal, co by se stalo po 1. kole
Kritická chyba stála Jiřího Procházku vysněný pás šampiona UFC. Při nedělním utkání na akci s pořadovým číslem 327 v Miami třiatřicetiletý Čech dominoval, sahal po vítězství, ale před úplným sešlápnutím plynu zaváhal a doplatil na to drtivým KO. Soupeř Carlos Ulberg si totiž v polovině prvního kola přetrhnul křížový vaz v koleni, což ale vykolejilo více Procházku. Prohra je pro Samuraje o to více hořká, že pro výhru možná stačilo přečkat 75 sekund do první sirény.
Soucit a zaváhání do titulového duelu UFC nepatří. To se potvrdilo při nedělním mači Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem. Novozélanďan si vážně poranil koleno a český borec nespustil plnou ofenzivu, aby nově nabyté výhody využil.
Nešťastného incidentu nakonec využil právě ten, který ho utrpěl. Ulberg znenadání vypálil brutální hák a Procházku poslal k zemi. „Dojel jsem soucit. Předpokládal jsem, že se ten zápas ukončí kvůli té noze, protože mi přišlo nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem. Na to jsem dojel,“ uvedl Čech po boji.
Příběh o fatální chybě na straně jedné a na té druhé epos o bojovníkovi, který se na prahu propasti nevzdal. „Noha byla v tahu, ale měl jsem pořád silnou vůli. Hlavou mi běželo, že mě si nesmím nechat vzít, pro co jsem tak dlouho dřel. Dokud jsem mohl boxovat, byl jsem ve hře. Mám knockoutový úder a věřil jsem, že ho dokážu načasovat,“ popisoval Ulberg, co prožíval během bezmála čtyřminutové bouře.
„Když mi vypadlo koleno, hned jsem věděl, že musím Jiřího ukončit ještě v prvním kole. Jirka šel po mně a já si říkal: Ne, kámo, nemáš šanci. On mi sice sám dával prostor a šanci si to rozdat, já jsem se s ním ale vůbec nechtěl pustit do bitky. Z mé strany šlo v tomto zápase jen o to, abych zůstal klidný a nenechal se strhnout do chaosu,“ vyprávěl pětatřicetiletý Novozélanďan ve studiu UFC den po utkání.
Jeden z moderátorů a bývalá hvězda světového MMA Dustin Poirier se obával, že trenérský tým v přestávce před druhým kolem zápas kvůli zranění skrečuje ve prospěch českého zápasníka. To Ulberg rychle potvrdil. „Ano, přesně tak! A právě proto jsem dával do každého úderu sílu navíc, protože jsem věděl, že to musím stihnout do konce kola. Pak by to buď zastavil můj roh, nebo by Jiřímu jeho trenéři řekli, ať po mně jde naplno, protože jsem zraněný. To už bych pak nezvládl,“ uznal.