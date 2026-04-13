Po tomto výkonu už nebudu stejný, říká Procházka. Má rozdrcený zub. O čem jednal s UFC?
Zklamaný i odhodlaný se vrací Jiří Procházka z titulového tažení, které si zmařil vlastní chybou. Když se soupeř Carlos Ulberg zranil při nedělním zápase na turnaji UFC 327 v Miami, vedení boje českého zápasníka se razantně změnilo. Váhání ho záhy stálo inkasované KO. Ještě v kleci mluvil o soucitu, který mu bránil útočit na zraněného soka, na pražském letišti zase o blbosti, za niž zaplatil. „Po této zkušenosti budu silnější než kdy předtím a titul do České republiky dovezu. Bavil jsem se s vedením UFC a oni jsou otevřeni všelijakým alternativám,“ uvedl v rozhovoru pro web Sport.cz.
Ještě neuplynuly ani tři dny od bolestné prohry a Jiří Procházka už vyhlíží budoucí výzvy. Nepříjemné emoce ze ztraceného titulového zápasu ještě neopadly. Úsměv na tváři souvisí s blížícím se narozením dcery.
Do detailů výkonu, který je předmětem diskuzí expertů po celém světě, Procházka při setkání s novináři na Letišti Václava Havla zabíhat nechtěl. „Nejtěžší prohra v životě to nebyla obzvlášť proto, že vím, že jsem si ji způsobil sám. Za blbosti se platí. Víc bych se k tomu rád vyjádřil třeba za dva tři týdny, až proběhne porod, což je jedna z největších věcí v mém životě, na kterou se hrozně moc těším. Teď je to moje největší meta,“ povídal třiatřicetiletý bijec a aktuální světová dvojka v rozhovoru pro web Sport.cz.
Bezprostředně po zápase kýval hlavou a popisoval, že prohrál, protože mu přišlo nefér útočit na soupeře, který trpí bolestí z čerstvě přetrženého křížového vazu v koleni. Při návrat do Česka vyjádření upravil. „Na rovinu, neudělal jsem výkon, jaký jsem chtěl. Doslova jsem to pos*al. Hlavně tím, že ve chvíli, kdy jsem uviděl oslabeného, zraněného… Nebudu se vymlouvat na soucit nebo lítost. Zkrátka vím, že jsem v tu chvíli nepracoval na sto procent,“ vysvětlil Procházka.
Chce se soustředit na narození dcery
Nálada v hlase se změnila, když Samuraj odhodlaně potvrdil, že se ani po třetí porážce se čtyř titulových mačů šampionských ambicí nevzdává. „Po této zkušenosti budu silnější než kdy předtím a titul do České republiky dovezu. Bavil jsem se s vedením UFC a oni jsou otevřeni všelijakým alternativám. Ať už se bude jednat o nějaký zajímavý zápas, nebo titulovou šanci. Ještě není nic potvrzeného. Nicméně vím, že po tomto výkonu už nebudu stejný. Nebudu podávat výkony, jaké jsem podával,“ prohlásil.
V těžké kariérní situaci nachází Procházka motivaci v příběhu osminásobného světového šampiona, který se vrátil na trůn pérové váhy po dvou porážkách KO v šestatřiceti letech. „Alex Volkanovski říkal, že všechny překážky jsou výsost. Jsou možností, jak se zocelit, být silnějším, pevnějším a bystřejším,“ líčil český Samuraj a najednou zněl stejně jako ještě pár dní před nedělním mačem.
Následující tři týdny ponechá Procházka času s rodinou. Řešit musí i nepříjemné, nikoli kritické zranění. „Mám jeden rozdrcený zub, takže to teď pojedu vyřešit do nemocnice. Spíš bych se chtěl teď soustředit na narození dcery. Jsem rád, že jsem zpátky a jsem živej, protože každý zápas je absolutním vyvrcholením toho, co teď žiju. Věřím, že za ty tři týdny si vše sedne. Jsem teď plný emocí a pocitů, že chci zpět. Musím to teď ale držet pod pokličkou,“ dodal.