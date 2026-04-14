Ulberg pálí do „pozéra“ Procházky: Neměl soucit, ale strach! Odvetu nedostane
O srdnatosti a vítězné ráně Carlose Ulberga se mluví jen pomálu, a to novopečeného šampiona UFC zjevně štve. Experti, fanoušci i bojovníci debatují takřka výhradně o fatální chybě Jiřího Procházky, který měl ve víkendovém titulovém duelu v Miami triumf nadosah, ale prováhal koncovku. Čech v pozápasovém rozhovoru uvedl, že neútočil naplno, protože mu bylo zraněného soupeře líto. Ten se teď vzteká a pálí do Procházky. „Neměl soucit, ale strach, tak to bylo,“ soptil Ulberg v rozhovoru u kanadského novináře Ariela Helwaniho. „Je to pozér,“ dodal a označil Procházkovo samurajství za falešné.
Nepříjemná dohra nedělního titulového utkání Jiřího Procházky v Miami. Dominoval, avšak náhlé zranění kolene Carlose Ulberga jej do značné míry vykolejilo. Začal při útoku váhat, načež si nepohlídal brutální levý hák novozélandského kickboxera.
Po boji Procházka vysvětlil, že mu přišlo nefér a bylo líto útočit, když viděl, jak se Ulberg právě zranil. Pozápasová řeč českého bijce se stala předmětem horečných debat nesčetně fanoušků, bojovníků a expertů. O chybné lítosti se mluví víc, než o senzačním obratu nového šampiona.
Ulberg je celou situací pobouřen. Procházkovy výroky si vzal osobně a pustil se do přísného protiútoku. „Neměl soucit, ale strach, tak to bylo. Žádný soucit, on to moc dobře ví. Je přeci zápasník. Tady se ukazuje rozdíl mezi šampionem a někým, kdo si na něco hraje pro publikum,“ zlobil se v rozhovoru s kanadským novinářem Arielem Helwanim.
„Slovo soucit řekl jen jako výmluvu, aby mohl dostat odvetu. Tu ale v žádném případě nedostane. Ani si nemyslím, že se dokáže dostat přes (Magomeda) Ankalaeva. Vždyť Ankalaev mu nakope prdel a on (Jiří) vypadne ze špičky divize,“ pokračoval Ulberg rozzuřeně a předpověděl výsledek Procházkova mače s ruským rivalem, který je jednou z možných variant pro rozstřel bijců na v top trojce polotěžké divize.
Ulbergova hořkost je více než patrná. Vzteká se, protože Procházka svými výroky nepřímo ubral váhu jeho vítězství. Novozélanďan se nedržel zpátky a zavlekl spor do osobní roviny.
„Je to pozér a on to ví. Jiří ví, že jsem prohlédl, že je pozér,“ pálil Ulberg, který zároveň znevážil Procházkovo dodržování samurajského kodexu. „Vždycky jsem to o něm věděl. Poznal jsem to už před lety. Sledoval jsem ho a říkal jsem, že to není skutečný bojovník. Hraje to jen pro diváky. Já jsem tady ale proto, abych byl nejlepší na světě, nikoli proto, abych si na něco hrál,“ dodal roztrpčeně.