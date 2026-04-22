Keita o UFC i rivalitě: Toho chlapa fakt nemám rád! Snažit se ze mě udělat blbce...
Do česko-slovenské ligy vtrhl jako hurikán a rychle smetl všechnu konkurenci. Po pěti titulových výhrách a triumfu v prestižní pyramidě už neměl Loséne Keita co dalšího v Oktagonu dokázat. V polovině loňského roku proto přestoupil do UFC. Start v nejprestižnější organizaci světa mu ale nevyšel. Nejprve nesplnil váhový limit, načež při odloženém debutu prohrál těsně na body. O místo se přesto nebojí. „Zacházejí se mnou (šéfové UFC) dobře, znají můj potenciál a taky mou tržní hodnotu,“ povídá elitní bijec v exkluzivním rozhovoru.
Po roce a půl znovu v Česku. Tentokrát ale hvězdný Loséne Keita nepřijel bojovat. Během několika dní zde koučoval svěřence na místním turnaji a natáčel promo videa před nadcházející akcí PML 20 v Trenčíně. Právě na Slovensku bude zápasit s nejlepším slovenským trenérem Yánem Hudákem.
Jak se cítíte zpět v Praze, kde jste tolikrát bojoval? Je to nostalgie?
„Jasně že ano. Praha i Česko jako takové je pro mě jako druhý domov. Zápasil jsem v Česku čtyři roky, takže jsem si to tu stihl hodně oblíbit.“
Která z mnoha vzpomínek na působení v Česku je nejsilnější?
„Nejsilnější vzpomínka a zároveň taky nejsmutnější je na titulový zápas s Matem Sanikidzem na Štvanici. Zlomil jsem si tehdy nohu hned v první minutě. Ten moment zklamání se ve mně drží doposud. První zápas, který jsem kdy prohrál, ale nebylo to proto, že bych byl horší.“
Před měsícem jste absolvoval debut v UFC a připsal si první „normální“ prohru na body. Nehrál roli přestup do nižší váhy?
„Ne, pro mě byl přestup do pérové váhy rozhodně dobrý krok. Cítím se tam nejlépe. Jsem rychlejší, mám super reakce a dynamiku, což věřím, že jsem ukázal. Jenom mi chyběla agresivita. Ne, cítím se nejlépe v pérové váze a bylo tomu tak i během kariéry v Oktagonu. Viděl jste přeci ty chlapy, proti nimž jsem v lehké váze nastupoval. Oni měli v den zápasu asi pětaosmdesát kilo a já přinejlepším sedmdesát čtyři. Takhle výraznou váhovou nevýhodu si nemůžu v UFC dovolit.“
A víte, proč vám chyběla ona agresivita?
„Byl to první zápas v UFC a já cítil opravdu velký tlak. Navíc jsem byl favorit. Všichni Nathaniela Wooda odepisovali, ale já si moc dobře uvědomoval jeho kvality. Čtrnáct zápasů v UFC a jedenáct z nich vyhrál, to přeci mluví za vše. Byl jsem z něho paf, až jsem pozapomněl, kdo jsem a co dokážu. Příliš jsem se soustředil na to, co dělá. Myslel jsem si, že budu kontrovat jeho útoky a čekat, že udělá chybu. Minuty ubíhají a vidím, že nedělá nic a taky vyčkává. Nechápal jsem to a byl jsem rozhozený. Kéž bych se mohl vrátit zpět a dát do toho všechno.“
Původně jste měl debutovat už v září, jenže jste nesplnil váhový limit, soupeř pak proti vám odmítl nastoupit. Cítil jste teď proto ještě větší tlak?
„Nemyslím si. Ten incident už je za mnou a já hlavně považoval Wooda za ještě nebezpečnějšího soupeře, než měl být Patricio Pitbull. Nemělo to na mě vliv. Jen jsem od soupeře zkrátka čekal něco úplně jiného. Nakonec jsme do toho ani jeden nedali všechno. A to mě štve. Prohra jako taková mě netrápí. Nejlépe se přijímá porážka, když víte, že byl soupeř prostě lepší. Ale prohrát s vědomím, že vám soupeř nic neudělal a současně jste ani vy neudělal nic jemu, to pak hodně štve.“
Myslíte si, že byl váš výkon také ovlivněn dlouhou, více než roční pauzou?
„Asi ano. Přestože jsem celou dobu trénoval, měl jsem méně ostrých sparingů než obvykle. Trénoval jsem často s nějakými amatérskými zápasníky. Možná v tom mohl být ten problém, proč jsem se pak v kleci nedokázal vyburcovat k větší agresivitě. Nechci se ale na nic vymlouvat.“
S Pitbullem mám nevyřízené účty
Po nezvládnutí váhy před zápasem s Pitbullem kolovaly po sítích informace, že vás vedení UFC bude chtít potrestat dlouhou dobou bez zápasu. To se sice nestalo, nicméně cítil jste ze strany organizace nevoli?
„Nejdřív jsem si taky myslel, že mě bude chtít UFC potrestat, ale nakonec se ke mně vedení chovalo moc dobře. Dokonce jsem dostal zápas dřív než Pitbull a přitom jsem to byl já, kdo nesplnil váhu. Původně pro mě navíc matchmakeři chtěli soupeře z úplné špičky, jenže nikdo to nechtěl vzít. Jediný, kdo na mač kývl, byl Wood, který byl těsně nad hranicí top patnáctky. Takže ne, tlak ani nevoli necítím. Zacházejí se mnou dobře, znají můj potenciál a taky mou tržní hodnotu.“
Zdá se, že vám Pitbull stále leží v žaludku.
„Nechci znít jako hejtr, ale mám s ním nevyřízené účty. Toho chlapa teď fakt nemám rád. Je to první bojovník na světě, ke kterému cítím zášť. Nepřijmout zápas, protože jsem nesplnil váhu, je jedna věc, snažit se ze mě udělat blbce na sítích je však něco docela jiného. Po zrušení mače jsme byli v pohodě, normálně jsme se bavili. Omluvil jsem se a on to přijal. Potom, co uviděl kameru, začal z toho dělat problém a pak dal na internet video, jak ho prosím, aby ten zápas vzal. Já za ním přišel slušně, ale on z toho udělal spor, za což ho fakt budu nenávidět do konce života. Náš zápas už má historii. Doufám, že bude můj příští soupeř.“
Jste z jeho chování zklamaný ještě víc, protože je takovou legendou MMA?
„Jistě! Je to smutné. Nechápu ho. Nemá, co komu dokazovat. Nesplnil jsem váhu a on pak odmítl zápasit, na což měl plné právo. Dobře. Já to přijal. Natáčet mě krátce po hubnutí a pak to dát na internet, aby ze mě udělal toho špatného, bylo dětinské. Vždyť to jako mnohonásobný světový šampion vůbec neměl zapotřebí.“
Nedávno prohrál s Aaronem Picem, chcete ho nyní vyzvat?
„Jdu po něm! Fakt toho chlapa chci dostat. V nabídce je ale hodně dalších dobrých jmen. Nemůžu se dočkat. Můj cíl je vrátit se v září.“
Ještě předtím se představíte v Trenčíně. Čeká vás start pod pravidly grapplingu.
„Ano, moc se těším, že se zas představím před česko-slovenským publikem. Jak jsem říkal, miluju to tady. Dělám to z lásky k fanouškům, které tady mám. V každém zápase je reprezentuju, bojuju za Belgii, Guineu, Česko a Slovensko. Zároveň tento mač využiji jako mentální přípravu na UFC.“
Utkáte se s Yánem Hudákem. Co od něj očekáváte?
„Je to skvělý trenér. Chce se ale měřit s mladým chlapem po prohře, což si nemyslím, že je dobrý nápad. Většina lidí mě zná jako postojáře. Všichni budou překvapení, jakou mám úroveň v boji na zemi. Fakt si nemyslím, že mě Yán dokáže dostat na zem. Nejdu se ale jen bránit, jdu ho finišovat.“