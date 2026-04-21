Procházka s odstupem o prohře: Čekal jsem, že... Reagoval i na kritiku od „chytráků“
Po více než týdenní odmlce se Jiří Procházka poprvé obšírně vyjádřil k porážce s Carlosem Ulbergem. Bezprostředně po vyhlášení výsledku, K.O. v 1. kole, český MMA bijec uvedl, že soupeře šetřil, protože viděl, že se mu stalo vážné zranění kolene. Za to si od soupeře, řady expertů i konkurentů vysloužil posměšky a nadávky. V novém videu na Instagramu Procházka vysvětluje, co se v něm během boje dělo a také reaguje na kritiky. „Jel jsem tak na 40, 50 procent jako při sparingu a čekal jsem, že každou chvíli rozhodčí ukončí zápas,“ uvedl.
O porážce kvůli soucitu se od zápasu, který proběhl 12. dubna v Miami na závěr turnaje UFC 237, vedou bouřlivé diskuze. A to nejen v Česku, ale také ve velké míře i v zahraničí. Jiří Procházka v úterý vydal první velké vyjádření k nešťastnému titulovému souboji s Carlosem Ulbergem.
„Chci se vyjádřit stručně a jasně. Osvětlím, co přesně se tam událo, ať to máme černé na bílém a nevymýšlí si někdo nějaké kraviny, protože to, co slyším, jsou úplné blbosti,“ začal Procházka video a nepřímo tak reagoval na řadu bojovníků, kteří jej nazývali falešným a hloupým, v jejichž čele stojí jeho konkurenti ze špičky polotěžké váhy Paulo Costa, Magomed Ankalaev i dokonce Ulberg.
Právě Novozélanďan si v polovině prvního kola přetrh přední zkřížený vaz v koleně a několikrát po sobě výrazně podklesl, což Procházku rozhodilo. „Ztratil jsem fokus na cíl a to především ve chvíli kdy si Ulberg zranil nohu. Vím, jaké to je. Přesně tohle se mi jednou stalo v Japonsku. Ten zápas jsem dobojoval, ale vím, jaká je to bolest a nesnáze. Všechna čest Ulbergovi, že dokázal udržet klidnou mysl a chytil mě tím hákem,“ uznal třiatřicetiletý Čech a připomněl zápas s Markem Taniosem, kterého v roce 2016 porazil na body.
Prvotní slova o lítosti se mu nyní podařilo lépe vysvětlit. „Můžu upřímně říct, že od chvíle, kdy se mu to stalo, jsem nejel na sto procent. Jel jsem tak na čtyřicet, padesát procent jako při sparingu a čekal jsem, že každou chvíli rozhodčí ukončí zápas. Byla to velká chyba, možná jedna z největších. Nechci si to ale dál vyčítat. Je důležité se poučit a jít dál silnější,“ pronesl pevně Procházka.
Po vysvětlení incidentu přešel Samuraj ke krátké odpovědi rivalům, kteří do něj na sociálních sítích opakovaně kopali. „Reagování na všechny chytráky jako Costa a Ankalaev… Borci… jen takhle,“ řekl s úsměvem a poslal jim polibek, načež si rýpnul do Rusa. „Ani nevím, jestli za Ankalaeva pořád ještě nepíše jeho manažer.“
Návrat do klece může proběhnout dříve, než se prvotně zdálo. Procházka si z boje krom rozdrceného zubu neodnesl žádná vážná zranění. Přesto má aktuálně jinou prioritu než comeback.
„O dalším zápase budu jednat asi za měsíc. Teď je čas věnovat se jenom rodině. Ač je ve mně milion emocí skrz zápas a všechny ty věci se ve mně dost perou, teď budu držet pozici doma. Budu pravým mužem pro domácnost a užívat si novou energii, kterou sem přinesla naše dcera,“ řekl a na závěr dodal: „Už teď se těším na dalšího soupeře a do další přípravy.“