Z parťáků jsou rivalové. Chimaev hájí titul proti Američanovi: Je malé bílé kuře
Ještě před čtyřmi roky spolu sdíleli jednu tělocvičnu, jeden druhému pomáhali v přípravě. Dnes kvůli nim musí vedení UFC posilovat ochranku, aby se před sobotní bitvou nestačili poprat v zákulisí. Osobní antipatie mezi šampionem Chamzatem Chimaevem a světovou trojkou Seanem Stricklandem přerostly v nejvypjatější rivalitu, jakou zámořská liga za posledních takřka deset let viděla. Mezi Rusem a Američanem totiž nejde o hecování, nýbrž drsné nadávky a výhrůžky.
Zaměstnanci nejprestižnější zámořské ligy jsou v pohotovosti. Snaží se, aby k sobě před sobotním turnajem UFC 328 nepustili aktéry hlavního duelu, obhájce titulu Chamzata Chimaeva a vyzyvatele Seana Stricklanda.
Atmosféra mezi soky zhoustla natolik, že došlo na výhrůžky zastřelením ze strany amerického vyzyvatele, který je znám oblibou v palných zbraních. Rus se bizarnímu vzkazu na dálku pouze vysmál. „Nedokáže zastřelit ani kuře, natož aby trefil mě,“ pronesl včera pobaveně šampion.
První známky napětí mezi soupeři byla patrné už před čtyřmi roky. Tehdy se Chimaev vydal na tréninkový kemp do týmu Xtreme Couture v Las Vegas, kde sídlí právě Strickland. Z jednoho ze společných tréninků uniklo video, na němž Američan parťáka z Čečenska nabádá, aby při sparinzích zvolnil. „Jsi lepší než všichni ostatní tady, tak na ně nechoď naplno a nezraňuj je. Opravdu jsi při sparingu až zbytečně tvrdý,“ promlouval Strickland k už tehdy hvězdnému Chimaevovi, který si dodnes drží stoprocentní bilanci. Ta dnes čítá 15 výher.
Z průměrného chlapa vymlátí duši
Američan kritiku bijce přezdívaného Vlk postupně zesiloval. „My dva jsme hodně odlišní lidé. Když přijdu do cizí tělocvičny, vždy si vyberu jako sparing partnera toho nejlepšího borce, abych se otestoval. Chimaev je úplně jiný. Přijde, ukáže na průměrného chlapa a pak z něj vymlátí duši, aby se přede všemi ukázal. Je to šikanátor,“ pálil Strickland. Podobné chování v minulosti zmiňovali také čeští bojovníci, kteří se s Chimaevem potkali na trénincích ve švédském týmu Allstars.
Rus přiznal, že trénuje hodně tvrdě. To, že by zacházel za hranu, ale odmítá. „Nikoho nešikanuji. Někteří lidé zkrátka nemají rádi, když makáte ve sparingu na větší výkon a trefujete je trochu tvrději. On to se mnou nezvládal a přestal se mnou trénovat. Měli jsme společnou chatovací skupinu na sociálních sítích. Pokaždé, když jsem napsal, že přijedu trénovat, odjel do jiného týmu, vyhýbal se mi, jak jen mohl. Pak jsem odjel z Vegas a rázem mě začal pomlouvat. Nevím proč. Asi neunesl, kolikrát jsem ho porazil,“ vyprávěl Chimaev o začátku rivality s americkým exšampionem.
Ten ale na tiskové konferenci představil zásadně odlišnou verzi příběhu o chatovací skupině. „Jednou jsem udělal vtip na Čečensko a on si ho vzal hrozně osobně. Začal mi psát nadávky a výhrůžky. Odpověděl jsem, že to jen špatně pochopil a jestli si to chce vyříkat, ať za mnou přijede ve tři hodiny. Neukázal se,“ uvedl.
Malé bílé americké kuře
Během posledních čtyř let nabrala rivalita na extrémních obrátkách. Loni se Strickland utrhnul ze řetězu před novináři, kterým naservíroval žhavý titulek. „Chimaev opustil svoji zemi s rodinou kvůli režimu, emigroval do Švédska, kde měl skvělý život. Nic proti tomu, myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Pak se ale vrátil, aby poklekl, podkuřoval diktátorovi, nechal se mlátit od něj a jeho syna. Podkuřoval za drahá auta a luxus. Když už ale bylo vodítko moc těsné, utekl do Emirátů. Je možná dobrý bojovník, není ale chlap, jen malá děvka,“ vyprávěl vášnivě Strickland soupeřův příběh.
Rus skutečně jezdil na časté návštěvy k Ramzanu Kadyrovovi, čečenskému diktátorovi, a při sparinzích se od něj nechal až groteskně přemoct. Následně absolvoval tréninky i s Kadyrovovými dědici. Na Stricklandovu palbu reagoval stroze: „Klauni mluví pořád. Nejsem překvapený.“
Psychicky rozhodit Chimaeva a vlákat ho do bitky v postoji je Stricklandova největší šance. Šampion totiž těží z elitního wrestlingu a grapplingu. Američan naproti tomu exceluje v boxu. „Nikdy se mou na tréninku nepochodil, nic se mu proti mně nepovedlo, a to jsem tou dobou dokonce zápasil v nižší váhové kategorii. Teď už nebude mít šanci vůbec. Jsem velký a hladový. On je jen maso, malé bílé americké kuře,“ rýpl si Chimaev.