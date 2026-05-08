Bojovník kritizoval šéfa UFC: Je to sociopat. White si užíval atentát na Trumpa
Nejprestižnější liga MMA na světě v sobotu uspořádá turnaj UFC 328, který vyvrcholí titulovým kláním mezi Chamzatem Chimaevem a Seanem Stricklandem. Obrovskou sportovní kvalitu tohoto duelu a celé startovky akce v New Jersey zastiňují kontroverzní výroky amerického vyzyvatele Stricklanda. Ten se při adresování rivala z Čečenska nedrží nijak zpátky, překvapivě se ale opřel také do šéfa UFC Dany Whitea.
Ten se účastnil nedávného galavečera v hotelu Hilton, kde došlo k pokusu o atentát na jeho blízkého přítele prezidenta USA Donalda Trumpa. „Bylo to ku*evsky úžasné. Sledoval jsem každou minutu. Byla to šílená a unikátní zkušenost,“ vyprávěl nadšeně White krátce po incidentu.
Záhy poté se na něj snesla vlna kritiky, k níž se přidal právě i Strickland. „Řeknu to takhle, jsem si jistý, že Dana White je sociopat. Na té úrovni, kde je, a s tím, co zažívá, je podle mě super narcistický sociopat,“ povídal někdejší šampion střední váhy na tiskové konferenci. „Myslím, že by klidně sledoval, jak někoho zabijí. Je to nemocný chlap, ale respektuji ho,“ dodal.
Rýpanci do bosse ligy Strickland neskončil a palbu plynně přesměroval na šampiona Chimaeva. Urážky a výhrůžky však zavedl daleko za hranice, v nichž se bojovníci obvykle pohybují. Pohrozil Rusovi, že ho zastřelí, nebo přinejmenším zmlátí, pokud na něj ještě před turnajem narazí.
„Všechny tyhle vzkazy a výroky, v nichž stále zmiňuje napadení, mají sebedestruktivní dopad. Pokud by se skutečně Strickland pokusil o nějaký útok mimo klec, udělal by tu největší možnou hloupost. Nechápu ho. Proč si to nenechá do zápasu a namísto toho hrozí, že by se dopustil něčeho, co by mu zajistilo vězení?“ zhodnotil ve svém podcastu Ariel Helwani, elitní kanadský novinář pokrývající MMA.
„Měli by do klece postavit početnou ochranku, která by mezi nimi udělala zeď, jako to bylo při jednom ze zápasů Mikea Tysona,“ navrhl.