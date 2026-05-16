Konkurence UFC chce prorazit na Netflixu, v sobotu debutuje: devět milionů diváků bude úspěch
Alternativa prestižní UFC. Tou se snaží být nová stáj MVP, za níž stojí influencer a boxer Jake Paul. Po povedených boxerských turnajích, které se staly diváckým hitem na Netflixu, se mladý promotér odhodlal ke vstupu na scénu MMA. Premiérová akce v noci ze soboty na neděli taktéž poběží na obrazovkách nejsilnější online platformy na světě. Mezi experty panují mírné rozpaky ze startovky, a hlavně z volby hlavního zápasu, jejž obstarají někdejší hvězdy Ronda Rouseyová a Gina Caranová. „Bude to největší duel historie MMA,“ prohlašuje bývalá šampionka UFC Rouseyová.
Skoro dvě dekády UFC vládne poli bojových sportů a jeho pozice globálního hegemona je dosud neotřesitelná. Být mu rovným soupeřem se nedaří ani PFL, kterou pohánějí stovky milionů dolarů ze Saúdské Arábie. Již dlouho rozdané karty chce nyní zamíchat youtuber a boxer Jake Paul.
Devětadvacetiletý Američan budí velké kontroverze. Nedá se mu ale upřít podnikatelský talent, se kterým prorazil a etabloval se ve světě boxu. Turnaje, na nichž sám zápasil s legendami Mikem Tysonem a Anthonym Joshuou, dostal na Netflix.
Podobně revoluční krok nyní koná s debutovým MMA turnajem. Jeho hlavními tvářemi budou fenomény ženského zápasení, první šampionka UFC Ronda Rouseyová a oblíbená Gina Caranová. Ony i promotér o klání mluví jako o „největším v historii“. Před patnácti lety by se skutečně jednalo o absolutní hit, nyní mu však chybí nutná sportovní kvalita. Devětatřicetiletá Rouseyová skončila kariéru před deseti lety po dvou inkasovaných K.O. v řadě, čtyřiačtyřicetiletá Caranová se také loučila po drtivém finiši, a to dokonce ještě v roce 2009.
„Chci překonat sledovanost historicky nejsledovanějšího zápasu v MMA, což je zhruba devět milionů,“ řekla Rouseyová ve středu novinářům během otevřeného tréninku. „Překonání této cifry pro mě bude úspěch. To je vlastně všechno, co od toho chci. Chci přesvědčit MVP a Netflix, že v tomhle projektu něco je, že ta investice stojí za to a že by měli u MMA zůstat natrvalo, a ne si s ním jen tak jednorázově zaflirtovat,“ dodala.
Vzhledem k celkovému počtu více než čtvrt miliardy uživatelů je necelých devět milionů relativně zvládnutelný cíl. Boxerský turnaj Joshua vs. Paul sledoval na Netflixu více než trojnásobek diváků. Naštěstí pro akci samotnou kromě mače veteránek pozornost přitahují i hvězdní bijci Francis Ngannou, Nate Diaz a Mike Perry, a sportovní kvalitu garantují i mladé senzace jako Salahdine Parnasse, který donedávna kraloval prestižní polské lize KSW.