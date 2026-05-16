Senzační přestup z Oktagonu: Čepo míří do UFC! Debut v Srbsku, má hratelného soupeře
Nejprestižnější světová organizace se vrací zpět do Evropy a vůbec poprvé do Srbska. Pro turnaj v Bělehradě, který proběhne 1. srpna, hledají skauti UFC tamní oblíbence a volba padla mimo jiné i na Vlasta Čepa, slavnou akvizici česko-slovenské stáje Oktagon. Srbský rodák většinu kariéry strávil na Slovensku, kde dodnes trénuje v elitním trnavském týmu SFG. Bijec známý brutálními K.O., jichž nasbíral během kariéry deset, se při premiéře v Lize mistrů MMA postaví Američanu Gilbertu Urbinovi.
Jednoho soupeře za druhým posílal drtivými ranami k zemi a byla pouze otázka času, kdy se objeví v hledáčku UFC. Perfektní příležitosti pro hození lasa Vlastovi Čepovi je srpnový turnaj v Bělehradě. Pro debut vedení vybralo srbsko-slovenskému bijci velice hratelného soupeře, Gilberta Urbinu.
Když nastoupí do klece Čepo, znamená to garanci zábavného zápasu. Aktuálně drží atraktivní bilanci 14:3, přičemž všechny vítězné duely ukončil před limitem. Jeho hlavní předností je box, ve kterém startoval ještě před přestupem do MMA.
Naproti tomu Urbina je komplexnější, nikoliv ale odolnější, poslední dva zápasy Američan prohrál knockoutem v prvním kole. Právě v úvodních pětiminutovkách je Čepo nejnebezpečnější.
Udrží se Čepo v UFC?
Během šestileté štace v Oktagonu se několikrát přiblížil k titulu, nikdy se ho však nezmocnil. Jednou ho zastavil zkušený Polák Piotr Wawrzyniak. Následnou cestu k další šampionské šanci mu hatilo jedno zranění za druhým.
Kvůli zdravotním trablům musel s předstihem zrušit start na červnové akci Oktagonu v Bratislavě. Plánovaný mač v UFC proběhne o bezmála dva měsíce později, takže snad bude mít dost času na rekonvalescenci.
Pokud se mu podaří udržet se zdravý a vedení ligy mu současně bude dávat úměrné výzvy, může dlouhodobě uspět. V jednatřiceti letech je na výkonnostním vrcholu, a jestliže neprohraje vícekrát za sebou, UFC jej nebude mít důvod zaříznout. V současné době klade velký zřetel hlavně na zápasovou atraktivitu, kterou Čepo oplývá.