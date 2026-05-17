Návrat roku: UFC oznámilo comeback McGregora. A načasování nebylo náhodné
Bláznivý Ir se vrací po pětileté pauze, zpět v kleci jej přivítá elitní star. Naposledy Conor McGregor prohrál kvůli zlomenině nohy a od té doby rok co rok sliboval comeback. Letos hodně usiloval o to, aby se dostal na startovku turnaje v Bílém domě, který proběhne v polovině června. Již sedmatřicetiletý bijec se však do klece postaví až měsíc poté, 11. července na akci UFC 329 v Las Vegas. Střetne se s Maxem Hollowayem, bývalým mnohonásobným šampionem.
Je až k neuvěření, že by se Conor McGregor po vážném zranění a letech plných kontroverzí skutečně postavil do zápasu. UFC na něj opět sází při prestižním turnaji, který bude vévodit Mezinárodnímu týdnu boje. Ir se v hlavním duelu večera utká s Maxem Hollowayem. Toho porazil před třinácti lety, ještě během vlastního vzestupu v lize mistrů MMA.
Během pěti let, kdy McGregor lavíroval, zda má oživovat kdysi zářnou kariéru, či ne, Holloway nasbíral šest výher nad borci z top pětky a dvakrát usiloval o šampionský pás. Čtyřiatřicetiletý Američan bude do klece na turnaji UFC 329 v Las Vegas vstupovat jako velký favorit.
Při posledním představení v UFC si McGregor zlomil nohu, načež avizoval comeback hned, jak mu lékaři dají zelenou. Nedlouho poté ale oznámil již poněkolikáté odchod do sportovního důchodu. Další roky věnoval natáčení hollywoodského snímku Road House. Kariérní návrat měl následně proběhnout v roce 2024. Někdejší šampion ale tři týdny před akcí z mače s Michaelem Chandlerem odstoupil kvůli zlomenině prstu na noze.
Filmovým debutem nově nabytou popularitu následně pozbyl. Prohraný soud ve věci sexuálního útoku byl natolik velkou kaňkou, že se McGregor odebral na několik měsíců do ústraní. Z něj se vrátil až s odvážným plánem kandidovat na prezidenta Irska. Záhy byl však vyveden z omylu parlamentem, který mu ozřejmil, že v irském volebním systému musejí být prezidentští kandidáti nominováni poslanci.
Teprve posledních šest měsíců McGregor skutečně zasvětil návratu do profesionálního MMA. Snad každý měsíc se nechal slyšet, že je připraven a už jedná s šéfem UFC Danou Whitem. Ten ale opakovaně klidnil vášně a vyvracel, že by byli na něčem konkrétním domluveni, což opět uvedl ještě před několika týdny. Od té doby však zjevně došlo k zásadnímu průlomu.
Výběr času oznámení rozhodně nebyl náhodný. White představil startovku červencového turnaje spolu se zápasem McGregora ve chvíli, kdy zrovna probíhal galavečer MVP na Netflixu, který v současné době aspiruje na místo největšího konkurenta UFC. Informace o comebacku slavného Ira přišla během nástupu Francise Ngannoua do klece, jedné z hlavních tváří turnaje. Namísto jeho zápasu tak veškerá pozornost přešla na tuto třaskavou novinku.