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Procházka končí spolupráci s dlouholetým trenérem: Máme víc přátelský než profesionální vztah

Jiří Procházka se svým týmem po výhře nad Hillem. Napravo od něj trenér Jaroslav Hovězák, nalevo kouč Martin Karaivanov
Jiří Procházka se svým týmem po výhře nad Hillem. Napravo od něj trenér Jaroslav Hovězák, nalevo kouč Martin KaraivanovZdroj: X/Martin Karaivanov
Bojovník UFC Jiří Procházka s trenérem Martinem Karaivanovem (vlevo) a stojícím Jaroslavem Hovězákem vpravo
Jiří Procházka s trenéry Jaroslavem Hovězákem a Martinem Karaivanovem
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Jiří Procházka v kleci
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
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Marián Šustr
UFC
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Dva měsíce uplynuly od porážky Jiřího Procházky v mači o titul UFC s Carlosem Ulbergem. Český MMA bijec v uplynulém období nijak nesmutnil a užíval si příjemné otcovské povinnosti. Nyní ale přeci jen oznamuje zásadní novinky. Tou největší je profesní rozchod s jedním z hlavních koučů Jaroslavem Hovězákem, který byl v jeho rohu po většinu kariéry. „Jednoduše jsme měli a máme více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální, a právě v tomto ohledu nastal čas se posunout dál,“ uvedl Procházka. Nastínil také, kdy by se opět mohl vrátit do klece.

Před pár dny se na sociálních sítích začaly šířit informace o návratu Jiřího Procházky. Podle nich se měl dohodnout na comebacku na 15. srpna. To ale v aktuální tiskové zprávě rozporuje a upřesňuje, kdy se zřejmě opět postaví do zápasu.

„Po posledním jednání s UFC bych rád zápasil ještě do konce tohoto roku. Myslím, že na konci října, nebo začátkem listopadu. Věřím, že to dopadne. A co se týká soupeře, nebudu konkrétní, ale myslím, že to určitě bude zajímavé jméno ze stávající top pětky polotěžké divize,“ uvádí třiatřicetiletý bijec. Jedním z možných soků je Paulo Costa, někdejší titulový vyzyvatel a sedmička divize.

Nový nádech do přípravy

Procházka se chystá využít teplé letní měsíce a nastavit si vlastní speciální tréninkový program. „Krok za krokem začínám novou silnou přípravu, kterou jsem se rozhodl odstartovat naprosto od základu u sebe na zahradě, ve svém lesním dódžó,“ popisuje Samuraj. „Postavil jsem si tam dokonce na tři měsíce bojový stan s tatami (žíněnkami) uvnitř, kam jsem společně s trenéry pozval sparingpartnery. A v následujících měsících chci touto přípravou zahájit novou etapu, dát do toho nový svěží nádech. Chci do toho vložit japonskou profesionalitu a soustředěnost, avšak naše české srdce,“ dodává.

Nejvýraznější změnou je ale ukončení spolupráce s Jaroslavem Hovězákem, který po většinu kariéry tvořil duo hlavních koučů spolu s Martinem Karaivanovem. V rohu Procházkovi stál již před více než deseti lety při jeho šampionské sérii v domácí lize GCF.

„Po posledním zápase jsem se rozhodl pro určité změny. Tou nejvýraznější je ukončení spolupráce s mým trenérem Jaroslavem Hovězákem. Je to pro mě velmi osobní téma, a proto se k tomu vyjádřím jen stručně. Jednoduše jsme měli a máme více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální, a právě v tomto ohledu nastal čas se posunout dál,“ vyjádřil se bojovník.

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