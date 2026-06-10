Procházka končí spolupráci s dlouholetým trenérem: Máme víc přátelský než profesionální vztah
Dva měsíce uplynuly od porážky Jiřího Procházky v mači o titul UFC s Carlosem Ulbergem. Český MMA bijec v uplynulém období nijak nesmutnil a užíval si příjemné otcovské povinnosti. Nyní ale přeci jen oznamuje zásadní novinky. Tou největší je profesní rozchod s jedním z hlavních koučů Jaroslavem Hovězákem, který byl v jeho rohu po většinu kariéry. „Jednoduše jsme měli a máme více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální, a právě v tomto ohledu nastal čas se posunout dál,“ uvedl Procházka. Nastínil také, kdy by se opět mohl vrátit do klece.
Před pár dny se na sociálních sítích začaly šířit informace o návratu Jiřího Procházky. Podle nich se měl dohodnout na comebacku na 15. srpna. To ale v aktuální tiskové zprávě rozporuje a upřesňuje, kdy se zřejmě opět postaví do zápasu.
„Po posledním jednání s UFC bych rád zápasil ještě do konce tohoto roku. Myslím, že na konci října, nebo začátkem listopadu. Věřím, že to dopadne. A co se týká soupeře, nebudu konkrétní, ale myslím, že to určitě bude zajímavé jméno ze stávající top pětky polotěžké divize,“ uvádí třiatřicetiletý bijec. Jedním z možných soků je Paulo Costa, někdejší titulový vyzyvatel a sedmička divize.
Nový nádech do přípravy
Procházka se chystá využít teplé letní měsíce a nastavit si vlastní speciální tréninkový program. „Krok za krokem začínám novou silnou přípravu, kterou jsem se rozhodl odstartovat naprosto od základu u sebe na zahradě, ve svém lesním dódžó,“ popisuje Samuraj. „Postavil jsem si tam dokonce na tři měsíce bojový stan s tatami (žíněnkami) uvnitř, kam jsem společně s trenéry pozval sparingpartnery. A v následujících měsících chci touto přípravou zahájit novou etapu, dát do toho nový svěží nádech. Chci do toho vložit japonskou profesionalitu a soustředěnost, avšak naše české srdce,“ dodává.
Nejvýraznější změnou je ale ukončení spolupráce s Jaroslavem Hovězákem, který po většinu kariéry tvořil duo hlavních koučů spolu s Martinem Karaivanovem. V rohu Procházkovi stál již před více než deseti lety při jeho šampionské sérii v domácí lize GCF.
„Po posledním zápase jsem se rozhodl pro určité změny. Tou nejvýraznější je ukončení spolupráce s mým trenérem Jaroslavem Hovězákem. Je to pro mě velmi osobní téma, a proto se k tomu vyjádřím jen stručně. Jednoduše jsme měli a máme více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální, a právě v tomto ohledu nastal čas se posunout dál,“ vyjádřil se bojovník.