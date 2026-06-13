Turnaj UFC v Bílém domě: Trump čelí žalobě, akci by to nemělo ohrozit. Útok na korupci?
Pompézní či kýčovitá akce UFC na Jižním trávníku Bílého domu budí velké vášně. Část fanoušků MMA si pochvaluje startovní listinu špičkové kvality, kterou zdobí dva titulové zápasy. Nezanedbatelná část veřejnosti si ale stěžuje na papalášství, politické pozadí turnaje, sportwashing a zneuctění státních památníků. K federálnímu soudu se tak těsně před nedělním konáním dostala žaloba. „Domníváme se, že jde o hluboké zneužití našich posvátných národních památek pro soukromý zisk,“ píše žalobce Brendan Ballou.
Alex Pereira, přemožitel Jiřího Procházky, se pokusí získat šampionský titul ve třetí váhové kategorii a španělský fenomén Ilia Topuria bude hájit trůn lehké divize proti domácímu Justinu Gaethjemu. Hlavní dva taháky i zbývající pětici atraktivních duelů však zastiňuje americký prezident Donald Trump.
Akce UFC v Bílém domě se sice tváří jako „Super Bowl“ MMA a oslava dvoustého padesátého výročí USA. Ústředním motivem turnaje je ale přitom oslava osmdesátých narozenin amerického prezidenta, sraz lobbistů a politiků a především zisk. Trumpova rodina si nakoupila akcie společnosti TKO, která top ligu MMA vlastní. I to zaznívá v žalobě, která je nyní v procesu slyšení u federálního soudu.
Žaloba tvrdí, že povolením této akce došlo k porušení předpisů správy národních parků. Stavba stadionu UFC s konstrukcí v podobě „pásu“ (tzv. drápu) na Jižním trávníku podle žalobců vyžadovala souhlas Kongresu, protože se jedná o federální parkovou půdu, a že před zahájením „významné federální akce“, která zásadně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, nebylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí.
„Jsme přesvědčeni, že je třeba to zastavit, protože to porušuje zákon,“ uvedl Brendan Ballou, hlavní právní zástupce organizace Public Integrity Project. Administrativa Bílého domu byla ve své reakci nekompromisní. „Jedná se o obstrukční, bezpředmětnou a zdržovací žalobu podanou čistě s cílem zabránit prezidentu Trumpovi v pořádání akce, která se během našich oslav 250. výročí nezpochybnitelně zapíše do dějin jako jedna z nejhistoričtějších sportovních událostí v dějinách našeho národa,“ uvádí se v prohlášení.
„V konečném důsledku chceme zastavit tento zápas, toto vážení a permanentní instalaci toho takzvaného ‚drápu‘,“ řekl Ballou. „A chci jasně zdůraznit, že se ani v nejmenším nejedná o útok na MMA. Jde o útok na korupci, která tuto akci umožňuje.“
Pokud žaloba u federálního soudu uspěje, její dopady budou s největší pravděpodobností až zpětné. Zdá se takřka nemožné, že by si Trump nechal zhatit akci, do níž vedení UFC investovalo přes miliardu korun.