UFC v Bílém domě: Lepší závěr si vedení nemohlo přát, zazněl i výpad na Obamovu manželku
Lepší závěr si vedení UFC nemohlo přát. Americký outsider, sedmatřicetiletý Justin Gaethje, na očekávaném MMA turnaji na zahraně Bílého Domu porazil o osm let mladšího šampiona Iliu Topuriu. Ten tak inkasoval první porážku kariéry. Gaethje přežil krizi ve druhém kole a v následujících dvou pětiminutovkách dostal Španěla na pokraj fyzických sil a několikrát byl blízko KO. Topuria nakonec sám zápas vzdal v přestávce před posledním dějstvím.
Naproti všem očekáváním se Justinu Gaethjemu porazit Iliu Topuriu a v závěru kariéry na třetí pokus uzmout titul šampiona UFC. Turnaji v Bílém Domě, který slavil 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA a 80. narozeniny Donalda Trumpa, tím dal závěr, jaký si promotéři ani nemohli vysnít. Akci stylizovanou k oslavě patriotizmu uzavřela výhra amerického outsidera.
Španěl začal utkání ve skvělém stylu. Tvrdě Gaethejeho trefoval v boxerských přestřelkách a nebyl ani daleko od ukončení pákou na ruku, když se boj přenesl na zem. Při tažení za finišem však ze sebe Topuria vydal spoustu energie. Ve třetím kole pak zpomalil jeho pohyb a jindy špičkové reflexy se začaly vytrácet. Američan jej utavil a nakonec úplně přejel.
„Věděl jsem, že se hlavně musím dostat přes první kolo. Když je čerstvý, jeho dovednostem se nikdo na světě nevyrovná. Byl jsem v obrovských problémech. Díky odolnosti a srdci jsem ale úvodní kola zvládl a v těch pozdějších už zas nikdo nedokáže držet tempo jako já,“ povídal Gaethje po boji.
Gaethje se o právoplatný titul UFC ucházel již dvakrát, poprvé v roce 2020 padl s Rusem Chabibem Nurmagomedovem a o dva roky později nestačil na Charlese Oliveiru. Zápas s Topuriou v Bílém Domě byl jeho poslední šancí. Sám ještě měsíce před konáním prohlásil, že pokud prohraje, ukončí kariéru. Po vyhlášení verdiktu uvedl, že v den mače se ještě nerozhodne.
Po devíti letech v UFC Gaethje dokázal nejvíc, co bylo a je v jeho silách. Porazil jedenáct soupeřů z top patnáctky, dvakrát získal prozatímní titul a nyní i ten právoplatný.
Vítězové přeskočili pletivo a šli si podat ruku s prezidentem
Velikou radost z výhry Gaethjeho měl také tým promotérů ligy. Turnaj v Bílém domě totiž zdaleka nebyl pouze sportovní událostí, do nemalé míry se jednalo o politickou akci, jejímž záměrem bylo posílit popularitu Trumpa a jeho administrativy.
Celý večer provázela různá videa cílící na v USA hodně prožívaný patriotizmus. Zaznívala slova o odvaze a síle amerického národu. Součástí těchto klipů byl právě i Trumpův podporovatel Gaethje a jeho výhra tak byla v celkovém vyznění turnaje až symbolická.
Roli „Trumpových bojovníků“ sehráli i další účastníci turnaje. Drtivá většina z vítězů hned po finiši přeskočila pletivo klece, aby si podala ruku a prohodila pár slov s prezidentem.
Výrazně protrumpovské naladění bylo cítit také z živého televizního komentáře. Jednostranné zastoupení v řadách diváků a politický podtext akce byl patrný například při ironickém výpadu bojovníka Joshe Hokita. „Michelle Obamová je chlap! No nemám pravdu, Ameriko?,“ řekl a na konto někdejší první dámy USA. Reakcí publika nebylo pohoršení, ale smích.