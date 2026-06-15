Masivní kritika za lokty do zátylku. Pereirovi hrozilo krvácení do mozku či ochrnutí
Legendární Brazilec Alex Pereira se pokusil o historický kumšt – zisk titulu ve třetí váhové kategorii. To však při hlavním předzápase turnaje UFC v Bílém domě drtivým pravým direktem překazil Ciryl Gane. Zlomový úder samotný na finišování Pereiry nestačil. Elitní Francouz spustil salvu tvrdých ran, která nakonec vedla k ukončení technickým K.O. Gane nyní čelí masivní kritice. Při závěrečném dobíjení totiž významně porušil pravidla, když soupeře několikrát trefil do zátylku.
Zas a znovu se Ciryl Gane po na první pohled výborném výkonu topí v kritice, kterou si sám zapříčinil. Francouz dlouhodobě patří mezi nejvíce faulující bojovníky v UFC. Před osmi měsíci způsobil vážné zranění očí králi těžké divize Tomu Aspinallovi, když do nich zabořil prsty. Teď při titulovém mači na akci UFC v Bílém domě zas porušil pravidla při závěrečné ofenzivě na Alexe Pereiru a opět tak významně uškodil vlastní popularitě a šampionském legitimitě.
Nikoliv jeden či dva, ale celá série úderů pěstí a loktem dopadla na zátylek hvězdného Brazilce krátce předtím, než rozhodčí Herb Dean odmával konec utkání ve prospěch Ganeho. Právě tento typ faulu patří mezi ty nejnebezpečnější, v kritických případech může vést ke krvácení do mozku či ochrnutí. Zadní část hlavy je totiž například oproti čelu velice zranitelná.
Francouzovo počínání působí až bizarně. Ve spoustě svých utkání fauluje, i když to vůbec nemá zapotřebí. Díky elitním thai-boxerským schopnostem a skvělému pohybu na nohou většině divize dominuje. Přesto právě v momentech, kdy má nadosah finiš běžnými, férovými způsoby sklouzne k porušení pravidel.
Pereiru dostal do problémů pravým direktem a pravděpodobně by jej ukončil i bez útočení na zátylek. Aspinalla přesně trefoval a dokonce mu boxerskými kombinacemi nalomil nos, načež ho naprosto nepochopitelně píchl prsty do očí. Sergeje Spivaka předtím krátce před finišem několikrát trefil na suspenzor a rány mu směřoval na hranici povolené zóny a rozkroku. Úderů do zátylku se dopustil předtím ještě v utkáních Taiem Tuivasou a Juniorem Dos Santosem.
Bez ohledu na kontroverze je Cyril Gane novým prozatímním šampionem a ihned po boji si řekl o odvetu s Aspinallem. Pereira byl krátce po vyhlášení verdiktu převezen do nemocnice.