Tristní výkony rozhodčích na UFC v Bílém domě. Pereira byl jasně faulován, říká arbitr
Hlavní utkání víkendového turnaje UFC v Bílém domě jsou stále středem vášnivých debat. Ty řeší hlavně kontroverzní výkony rozhodčích. Herb Dean nejprve neuhlídal salvu zakázaných úderů do zátylku, kterými Cyril Gane zasypal Alexe Pereiru. Tento typ faulu mohl vést ke kritickým zdravotním problémům. V závěrečném duelu zase Marc Goddard neuposlechl lékaře, který dal pokyn k okamžitému odstoupení Ilii Topurii, jenž měl vážné problémy s viděním. Diskutované situace rozebírá v rozhovoru pro web iSport Pavel Touš, přední český rozhodčí.
Bylo nevyslyšení doktora v pořádku, nebo se jedná o přímé porušení pravidel?
„V mých očích mělo dojít k zastavení zápasu, rozhodně! Nicméně přímo v pravidlech je role doktora skutečně definovaná jako poradní. Jinými slovy rozhodnutí o zastavení zápasu je striktně na rozhodčím. Já si ale osobně nedovedu představit, že bych šel proti hlasu lékaře, když se jedná o zranění týkající se očí. Důležité je ale podotknout, že lékař mohl změnit názor mimo záběr.“
Proč zrovna očí?
„Oko je svatý. Pokud jde o zranění obličeje, tržnou ránu, zlomený nos a podobně, tak je větší prostor na diskuzi s lékařem. Ale když bojovník nevidí, nemůže zápasit. Nedovedu si představit, že bych na sebe při komplikacích se zrakem převzal autoritu, která náleží lékaři. Vždyť může jít o vážné dlouhodobé následky. Nechci Goddardovi, jehož považuji za absolutní špičku, nijak křivdit. Je možné, že ještě s lékařem a bojovníkem debatoval mimo záběr kamer. Podle mě ale mělo při zápase Topurii s Gaethjem dojít k zastavení hned po prvotním verdiktu lékaře.“
Nejvášnivější diskuze panují o zápase, který tomuto ještě předcházel. Gane při něm několikrát trefil Pereiru do zadní části hlavy. Šlo o faul?
„Myslím si, že se nejvíc diskutovaly lokty. Já ale údery loktem v tomto případě nepovažuji za největší problém. Největší problém mám s údery pěstí stylem takzvaných kladiv do zátylku. Ty padly minimálně tři a byly jednoznačně nelegální. Takže ano, Gane fauloval. Při posuzování tohoto typu faulu je svatá oblast krční páteře a oblasti nad ní, kam v tomto případě Gane směřoval rány. Jsem naprosto přesvědčený, že měl rozhodčí Herb Dean okamžitě zastavit zápas. Viděl na to dobře, nemá se tedy na co vymlouvat. Pereira měl dostat pět minut na zotavení po faulu a Ganemu měl být hned odečten bod.“
Mělo faulování velký vliv na následné ukončení?
„Jistě. Byť byl Gane skvěle připravený a celý zápas vyhrával, po knockdownu se Pereira hned zvedal a dokonce i přes fauly se mu podařilo postavit. Kdyby po inkasovaných ranách do zátylku dostal pět minut na zotavení, mohli jsme vidět hodně rozdílný vývoj utkání.“
Herb Dean na masivní kritiku udělal video vyjádření, kde ukazuje úzkou čáru na zátylku, která má kopírovat zónu, kam nesmí dopadat údery.
„Vymlouvat se na tuto čáru je zkrátka špatně. Vypadá úzce, ale v oblasti krční páteře a zátylku je zakázaná zóna velká jako celá dlaň, takže výrazně větší. A úplně jednoduše, pokud loket či úder nechytne při dopadu obličejovou část nebo ucho, jde o zakázaný úder. Bohužel, obzvlášť v UFC jsou zátylky dost tolerované. Obecně se zátylky promíjí, pokud k nim dojde při pohybu. Tady o inkasování za pohybu ale nemůžeme mluvit. Tohle rozhodčí Dean vůbec nezvládl.“
Myslíte, že tyto chyby rozhodčích mohly plynout i z obrovského tlaku titulových utkání na tak významné akci jako byl turnaj UFC v Bílém domě?
„Jednoznačně ano! Tlak musel být obrovský. To místo a atmosféra se podepíše na každém, na bojovnících i na rozhodčích.“
Panuje mezi rozhodčími větší obezřetnost proti bojovníkům, kteří často faulují?
„Ano, často totiž za námi chodí bojovníci a říkají: „Hele, pane rozhodčí, my víme, že soupeř bojuje nečistě, dělá tyhle ty věci, prosíme vás, dávejte si na to pozor.“ Samozřejmě na to bereme zřetel. Zároveň se ale vždy snažíme držet stejnou úroveň férovosti v zápase, i když tato upozornění nepřicházejí. Je to naše zodpovědnost. A ta platí i v případě Ganeho. Vyhrál nečistě, ale hlavní kritika má směřovat na rozhodčího, že to dovolil.“
Pereira ve svém vyjádření vyzýval ke stažení Deana z turnajů UFC. Je to správný postup, když vezmeme v potaz, kolik chyb už tento rozhodčí za posledních deset let udělal?
„Souhlasím. My jsme to v Česku a konkrétně v Oktagonu v minulosti udělali. Lidé jsou na nás přísní, za chyby jsme pod palbou kritiky od diváků i novinářů, což je dobře. Myslím, že jsme již několikrát ukázali, že jsme schopni reflexe, když jsme stáhli rozhodčí, kteří opakovaně chybovali. Bojovníkům jde totiž o zdraví a to je nejdůležitější. Navíc rozhodujeme mnohdy o kariérách. Pokud někoho necháme prohrát nelegálními údery, neprávem mu tak sebereme někdy i dva tři roky kariéry. To je neomluvitelné.“