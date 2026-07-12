Hodně hořký návrat do UFC. McGregor se zranil, sudí musel zápas ukončit. Fanoušci se zlobí
Tohle se opravdu nepovedlo. Velmi očekávaný návrat bojovníka Conora McGregora do UFC skončil hodně rychle. Někdejší šampion organizace si na turnaji v Las Vegas v úvodu bitvy proti Maxi Hollowayovi poranil koleno a rozhodčí musel zápas ukončit. Už po 69 sekundách.
Očekávaný comeback skončil fiaskem. McGregor si už brzy po startu duelu poranil pravé koleno při dopadu. Na jeho indispozici sudího upozornil i protivník Holloway.
Krátce se pokračovalo dál, ale rozhodčí nakonec přeci jen musel sáhnout k ukončení duelu na TKO. Zápas tak trval pouhých 69 sekund.
Reakce naštvaných a zklamaných fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „McGregor byl evidentně zraněný už před zápasem, měli ho zrušit,“ píše jeden z nich na sociálních sítích. „UFC je zkorumpovaná, jsou to zloději. Conor věděl, že není zdravý,“ zlobí se další.
„Asi je čas na to, aby zvážil odchod do důchodu. Nedokážu si představit, že by zvládl comeback po dvou zraněních nohy. Cením ho ale za to, že na zápas dorazil,“ uzavírá jiný z diváků.