Šampion Machačev odvrátil největší zvrat v UFC. Šéf zuří: Objímání? Strašně mě to sralo
Ruská hvězda Islam Machačev obhájila světový titul UFC a připsal si rekord nejvíce výher v řadě – sedmnácti. Měl ale na mále. Vyzyvatel Ian Machado Garry mu ubránil většinu strhů na zem a tvrdě jej natrefoval. Bijec z Dagestánu vyhrál díky neúprosnému klinčování a chycení dominantní pozice na zádech v samotném závěru utkání. Šéf UFC zuřil na konci turnaje ve Philadelphii. Štvalo ho, jak moc sportovního chování mladý Ir vůči soupeři projevoval. „Ian měl šlápnout na plyn, ale on si šel potřást rukou a obejmout se. Tohle zasrané chování mě strašně sralo,“ soptil Dana White.
Šampionská vláda Islama Machačeva se při sobotním turnaji UFC 330 otřásla v základech. Světová dvojka Ian Machado Garry bránil jeden takedown za druhý, až čtyřiatřicetiletý Rus začínal vypadat bezradně. Vždy, když své protivníky sevřel v pažích a natlačil na pletivo, bylo jen otázkou sekund, kdy je dostane na zem. Irova obrana ale byla takřka neprůstřelná, a když spadl, hned se zase hbitě postavil.
„Ian je super zápasník a opravdu mi zavařil. Přesto jsem opět dokázal, že jsem nejlepší,“ prohlásil pomlácený Dagestánec bezprostředně po vyhlášení bodového verdiktu. Neúprosný tlak hnaný prvotřídní kondicí získal Machačevovi tři z pěti kol a on si tak připsal již sedmnáctou výhru v řadě. Nastavil nový rekord historie UFC.
A přesto vypadal víc porazitelně než kdy předtím, snad jen s výjimkou těsného mače s australským šampionem Alexenderem Volkanovskim. „Bojoval jsem s možná nejlepším zápasníkem historie našeho sportu a dostal jsem ho do velkých problémů. Jsem na sebe a můj tým moc hrdý. Vrátím se silnější a lepší než kdy dřív,“ reagoval na porážku s klidným úsměvem Machado Garry.
„Je mi teprve osmadvacet. Mám před sebou ještě celou dekádu, během které mohu dominovat. Teď pojedu domů a zlepším se i na základě tohoto zápasu,“ dodal Ir žijící v Brazílii.
Sportovní chování mu prohrálo zápas?
Úvodní dvě kola Machado Garry jasně ztratil. Inkasoval dokonce knockdown po kopu na hlavu. Ve třetím a čtvrtém se ale nenechal hodit a zvýšil kadenci ran. Před pátým kolem neměl na obličeji ani známku po úderu, zatímco Rusova tvář se zaplnila podlitinami. Poslední pětiminutovka byla pro případný zvrat klíčová. Ir potřeboval finiš. Kolo ale začal příliš rozvážně a pro některé až bizarně.
Podání rukou, obejmutí a slova chvály. Tak Machado Garry končil každé kolo a začal tak i to poslední. To byla podle šéfa organizace kritická chyba.
„Ian je talentovaný. Kdyby měl jen ždibec zabijáckého instinktu v pátém kole… Ničil mu tělo, žebra, trefoval ho i do hlavy. Islam byl celý zmalovaný. V tu chvíli měl Ian šlápnout na plyn, ale on si šel potřást rukou a obejmout se. Tohle zasrané chování mě strašně sralo. Šílel jsem z toho. Měl se proti němu rozeběhnout a skočit mu s kolenem na hlavu,“ vztekal se a kroutil hlavou Dana White na tiskové konferenci po skončení turnaje.
„Cítil jsem, že dnešní večer se měl udát zvrat. Islam má tolik rekordů, překonal nejdelší šňůru výher. Ian je obrovský, silný chlap s velkým rozpětím paží a skvělou obranou proti strhům na zem. Dnes ji naplno ukázal a byla opravdu působivá,“ pokračoval White a nakonec dodal: „Věřím, že tohle je jeden z těch zápasů, ke kterému se bude Ian do konce života vracet a říkat si: Zatraceně, kéž bych se mohl jen vrátit a udělat to jinak.“
Projevům respektu se divil také Machačev. „Vůbec to nechápu. Tohle je zápas. Nemusíme se objímat každé kolo. Vždyť to má být válka. Chceme přeci jeden druhému zlomit obličej,“ krčil rameny při povídání s novináři. „Respektuji všechny své soupeře, ale Ian je respektuje až moc. Na konci zápasu mi řekl, že je rád, že mohl zápasit s nejlepším bojovníkem na světě. Vážím si toho. Je hodný. Tohle je ale souboj, nikoli hra,“ řekl šampion a novopečený rekordman.
Na ruského bijce už čekají další vyzyvatelé, kteří by rádi dostali šanci, ještě před koncem letošního roku. Prvním ve frontě je Carlos Prates, jehož jedinou prohru v UFC mu nadělil právě Machado Garry. Od tohoto škobrtnutí z dubna loňského roku stihl knockoutovat tři soupeře včetně dvou bývalých šampionů – Jacka Della Maddaleny a Leona Edwardse. Hned po Brazilcovi má největší šanci na titulový mač neporažený ranař z Ekvádoru, Michael Morales.