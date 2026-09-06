Ex-šampion Oktagonu Keita uchvátil UFC. V Paříži se mu povedlo brutální KO a oslava roku
Čekání na první výhru v lize mistrů je u konce. Dříve nejdominantnější bojovník Oktagonu Losene Keita na sobotním turnaji UFC v Paříži konečně ukázal, co dokáže. Hned v úvodním kole poslal Muhammada Naimova do bezvědomí strhujícím pravým plavákem, načež přeskočil pletivo a posadil se do první řady, aby sám sobě zatleskal. Video finiše a následné oslavy rázem obletělo svět. „Tohle byla asi nejlepší oslava výhry v historii bojových sportů,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích.
Přesně před rokem měl Losene Keita vstoupit do UFC velkým mačem s legendární Patriciem Pitbullem. Tehdy ale mladý Belgičan nesplnil váhový limit, utkání se neuskutečnilo a z velkého entrée byl debakl. Když už pak konečně letos v březnu do klece nejlepší ligy vstoupil, prohrál těsně na body. Až nyní konečně ukázal hvězdnou kvalitu, kterou dříve předváděl v Česku.
Lehkým pohybem a tvrdými kombinace zaskočil ostříleného Muhammada Naimova hned v prvních sekundách zápasu. Plné tribuny pařížské haly burcovaly Keity k dalším útokům. Belgičanovi se záhy povedl rychlý levý direkt a soupeř šel k zemi. Naimov se ještě stačil zmátořit. Ne však na dlouho. Bývalý šampion Oktagonu jej poslal do bezvědomí rozmáchnutým pravým plavákem.
„V prvním zápase proti Nathanielu Woodovi jsem nebyl hlavou v kleci. Teď jsem ale zpátky. A dokázal jsem, že když nechám moje ruce dělat svoji práci, nikdo není v bezpečí,“ prohlásil Keita nadšeně.
Nejlepší oslava v historii
Záběry skvělého finiše ihned obletěly svět na sociálních sítích. Ještě více pozornosti si však Keita zajistil oslavou výhry. Přeskočil pletivo a sám sobě zatleskal ze sesadla první řady. „Tohle byla asi nejlepší oslava výhry v historii bojových sportů,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích.
Sebevědomí Belgičan si ukradl pozornost také jedné z největších hvězd a trojky pérové divize. „Tohle musím říct. A není to výzva, ale varovný výstřel. Lerone Murphy mi řekl, že nikdy nevyhraju v UFC a já teď předvedl takové K.O.. Lerone, neměl jsi mě podceňovat. Jdu si pro tebe. Budu dřít, budu stoupat divizí a nakonec budu mít víc finišů, než ty,“ pronesl Keita v euforii hned po vyhlášení verdiktu směrem k elitnímu Angličanovi, který seděl v publiku opodál.