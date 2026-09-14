Šampion UFC se vzdává postu kvůli zranění očí. Titul nyní drží muž, který ho skoro oslepil
Je to už jedenáct měsíců od zápasu, který změnil život a kariéru jednoho z největších fenoménů UFC. Tehdy dvaatřicetiletý Tom Aspinall obhajoval pás těžké váhy proti Cirylu Ganemu. Ten ho po úvodní přestřelce v poslední minutě prvního kola píchl prsty do obou očí. Angličan po faulu nebyl schopen pokračovat, záhy musel podstoupit operaci. Problémy se zrakem pokračují a on se dnes proto vzdal titulu. Ten tím paradoxně přihrál Francouzovi, který mu trápení způsobil.
Střet dvou nejlepších těžkotonážníků na světě zmařil další z mnoha faulů kontroverzního bijce Ciryla Ganeho. Obhájce titulu Tom Aspinall inkasoval vážný faul bodnutí prsty do očí, po kterém nebyl schopen pokračovat. Krátce po zápase podstoupil operaci a o několik měsíců později už sám začal mluvit o návratu a odvetě. Na tu ale patrně ještě dlouho nedojde.
Aspinall v kleci nestál už bezmála rok. Dnes z ničeho nic přišel s oznámením, že se titulu vzdává, aby divize nezůstala zaseknutá.
Není jasné, kdy se vrátí
„Přetrvávající komplikace s mýma očima znamenají, že v tuto chvíli nemohu získat lékařské povolení k zápasení. Podstoupil jsem několik operací, měl úrazy a infekce a udělal jsem vše možné, abych se vrátil do boje. Potvrdil jsem datum zápasu a vrhnul se do tréninků a sparingů. Cítil jsem se skvěle, pak ale nehoda způsobila další poškození mého pravého oka. To znamená více času mimo sport. V tuto chvíli není jasné, kdy budu schopen se vrátit,“ píše Angličan na Instagramu.
„Vím, že se objevovaly otázky, proč jsem byl zticha. Vždy jsem se řídil radami UFC a soustředil se na své zotavení, zatímco jsme se snažili, aby k tomu došlo. Nyní jsem se rozhodl uvolnit titul v těžké váze. Požádal jsem UFC, aby mi umožnilo učinit toto prohlášení, protože nechci zdržovat těžkou váhovou divizi. Vím, jaké to je, když se vaše kariéra pozastaví, a chci, aby ostatní bojovníci měli příležitost bojovat o titul,“ doplňuje Aspinall v prohlášení.
Ganeova reputace právem trpí
„Jsem zničený. Nicméně vzdal jsem se titulu, nikoliv svého snu a cílů,“ hlásí nakonec.
Aspinallovi nyní nezbývá než pokračovat v rekonvalescenci a bohužel pro něj také sledovat, jak divizi nově vládne Gane. Tomu se totiž v červnu podařilo ukončit před limitem Alexe Pereiru, dvojnásobného přemožitele Jiřího Procházky, čímž se stal prozatímním šampionem těžké váhy. Odstoupení anglického bijce ho posouvá na úplný vrchol.
Tam Gane sice patří nespornou sportovní kvalitou. Jeho reputace ale nadále právem trpí kvůli spoustě faulů, kterých se napříč kariérou dopustil. Rány pod pás, píchnutí prsty do očí nebo rány do zátylku.