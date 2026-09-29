Procházka má potvrzený zápas v UFC! Je jako mladší verze mě, hodnotí Samuraj soupeře
Jiří Procházka podepsal zápas s neporaženým Navajo Stirlingem, který se odehraje 21. listopadu na turnaji UFC v katarském Dauhá.
Nebezpečný novozélandský nováček s bilancí 11:0 představuje podle trenéra Andrého Reinderse pro českého bojovníka velký risk.
Dominantní výhra v divoké přestřelce může českému Samurajovi otevřít cestu k odvetě se šampionem Carlosem Ulbergem.
Je podepsáno! Český Samuraj Jiří Procházka se vrací po nezdařeném titulovém duelu s Carlosem Ulbergem. V hlavním utkání turnaje v Kataru se v 21. listopadu střetne s šampionovým tréninkovým parťákem – Navajo Stirlingem.
Ten nyní drží neporaženou bilanci 11:0 a sedm zápasů ukončil knockoutem. „Pro Jirku je to fakt velký risk,“ zhodnotil před časem Procházkův matchup přední český kouč André Reinders.
Naposledy Jiří Procházka podlehl v nešťastném titulovém mači Carlosu Ulbergovi. Teď jej čeká reparát proti šampionově tréninkovému parťákovi, Navajo Stirlingovi. Souboj se odehraje 21. listopadu v Dauhá.
Neporažený bijec z Nového Zélandu přitom vůbec nebyl v původním výběru možných soupeřů pro českého Samuraje. Dříve se jednalo o duelu s Paulem Costou nebo Magomedem Ankalajevem.
„Stirlinga vnímám jako pravou výzvu. Ze všech možných soupeřů, o kterých jsme se s UFC v posledních měsících bavili, je pro mě největší výzvou. Připadá mi trochu jako mladší verze mě samotného. A když si to takhle řeknu, tak je to soupeř, se kterým chci jít o to víc zápasit. Líbí se mi jeho dravost v zápase, vytrvalost a houževnatost. A vidím spoustu možností, jak s ním zápasit. Probrali jsme to už s mým týmem, měli jsme čas si prostudovat jeho styl a napsat si k tomu mnoho poznámek. Vidíme v jeho stylu díry, které využijeme,“ uvedl Procházka v tiskové zprávě.
Chaos bude vyhovovat
„Největší výzvou, kterou v tomto zápase vidím, je jeho postojářský styl, který je takový plíživý. Snaží se občas za každou cenu protlačit techniky, které tam být nemusí, ale tím, že je to takto instinktivní zápasník, tak věřím, že na něj najdu dobře cestu,“ zhodnotil český bijec.
Stirling je oproti staršímu a zkušenějšímu parťákovi Ulbergovi jen o něco dravější, což může paradoxně hrát v Procházkův prospěch. Českému finišerovi, který má na kontě obdivuhodných osmadvacet knockoutů, vyhovují soupeři, jež se s ním pouští do bouřlivých přestřelek. V nich jsou jeho nepředvídatelné kombinace úderů a kopů nejdrtivější.
„Stirling je oproti Ulbergovi divočejší, víc tlačí a nebojí se přestřelek. Jirkovi takový chaos vyhovuje. Navíc kdysi začínal s thajským boxem a stále tak může těžit z klinčů, kolen a loktů. Jen se nesmí nechat úplně strhnout, aby zas nezanedbal obranu,“ soudil Daniel Škvor, někdejším mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu.
Zápas se Stirlingem je pro Procházku velkou příležitostí, protože připravuje půdu pro možnou odvetu s Ulbergem. Právě dominantní výhra nad jeho parťákem může být ideální hozenou rukavicí úřadujícím šampionovi, který se mezitím dává dohromady po operaci kolene.