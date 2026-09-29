Procházka se v Kataru utká s neporaženým finišerem. Reinders: Fakt velký risk
Jiří Procházka podepsal zápas s neporaženým Navajo Stirlingem, který se odehraje 21. listopadu na turnaji UFC v katarském Dauhá.
Nebezpečný novozélandský nováček s bilancí 11:0 představuje podle trenéra Andrého Reinderse pro českého bojovníka velký risk.
Dominantní výhra v divoké přestřelce může českému Samurajovi otevřít cestu k odvetě se šampionem Carlosem Ulbergem.
Je podepsáno! Český Samuraj Jiří Procházka se vrací po nezdařeném titulovém duelu s Carlosem Ulbergem. V hlavním utkání turnaje UFC v Kataru se v 21. listopadu střetne s šampionovým tréninkovým parťákem – Navajo Stirlingem.
Ten nyní drží neporaženou bilanci 11:0 a sedm zápasů ukončil knockoutem. „Pro Jirku je to fakt velký risk,“ zhodnotil před časem Procházkův matchup přední český kouč André Reinders.
Naposledy Jiří Procházka podlehl v nešťastném titulovém mači Carlosu Ulbergovi. Teď jej čeká reparát proti šampionově tréninkovému parťákovi, Navajo Stirlingovi. Souboj se odehraje 21. listopadu v Dauhá.
Neporažený bijec z Nového Zélandu přitom vůbec nebyl v původním výběru možných soupeřů pro českého Samuraje. „Je škoda, že nepodařilo domluvit zápas ani s Magomedem Ankalaevem, ani s Paulem Costou. Stirling? Je to pro Jirku fakt velký risk. Žebříčkově je pod ním a zároveň je hodně nebezpečný. Kvalitní, mladý postojář, který umí zápasy finišovat před limitem,“ hodnotil André Reinders, přední český trenér v nedávném dílu podcastu iSport Fight.
„Paradoxně je to stylově těžší soupeř, než by byl Costa nebo Ankalaev,“ dodal.
Dravější sok může být výhodou
Stirling je oproti staršímu a zkušenějšímu parťákovi Ulbergovi jen o něco dravější, což může paradoxně hrát v Procházkův prospěch. Českému finišerovi, který má na kontě obdivuhodných osmadvacet knockoutů, vyhovují soupeři, jež se s ním pouští do bouřlivých přestřelek. V nich jsou jeho nepředvídatelné kombinace úderů a kopů nejdrtivější.
„Stirling je oproti Ulbergovi divočejší, víc tlačí a nebojí se přestřelek. Jirkovi takový chaos vyhovuje. Navíc kdysi začínal s thajským boxem a stále tak může těžit z klinčů, kolen a loktů. Jen se nesmí nechat úplně strhnout, aby zas nezanedbal obranu,“ soudil Daniel Škvor, někdejším mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu.
Zápas se Stirlingem je pro Procházku velkou příležitostí, protože připravuje půdu pro možnou odvetu s Ulbergem. Právě dominantní výhra nad jeho parťákem může být ideální hozenou rukavicí úřadujícím šampionovi, který se mezitím dává dohromady po operaci kolene.