Předplatné

Procházka se v Kataru utká s neporaženým finišerem. Reinders: Fakt velký risk

Video placeholder
Procházka má dalšího soupeře? Engizek (ne)porušil stopku od Oktagonu • Zdroj: iSport.tv
Jiří Procházka
Jiří Procházka nastupuje k titulovému zápasu
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku v titulovém zápase polotěžké divize
10
Fotogalerie
Marián Šustr
UFC
Vstoupit do diskuse (1)

  • Jiří Procházka podepsal zápas s neporaženým Navajo Stirlingem, který se odehraje 21. listopadu na turnaji UFC v katarském Dauhá.

  • Nebezpečný novozélandský nováček s bilancí 11:0 představuje podle trenéra Andrého Reinderse pro českého bojovníka velký risk.

  • Dominantní výhra v divoké přestřelce může českému Samurajovi otevřít cestu k odvetě se šampionem Carlosem Ulbergem.

Je podepsáno! Český Samuraj Jiří Procházka se vrací po nezdařeném titulovém duelu s Carlosem Ulbergem. V hlavním utkání turnaje UFC v Kataru se v 21. listopadu střetne s šampionovým tréninkovým parťákem – Navajo Stirlingem.

Ten nyní drží neporaženou bilanci 11:0 a sedm zápasů ukončil knockoutem. „Pro Jirku je to fakt velký risk,“ zhodnotil před časem Procházkův matchup přední český kouč André Reinders.

Naposledy Jiří Procházka podlehl v nešťastném titulovém mači Carlosu Ulbergovi. Teď jej čeká reparát proti šampionově tréninkovému parťákovi, Navajo Stirlingovi. Souboj se odehraje 21. listopadu v Dauhá. 

Neporažený bijec z Nového Zélandu přitom vůbec nebyl v původním výběru možných soupeřů pro českého Samuraje. „Je škoda, že nepodařilo domluvit zápas ani s Magomedem Ankalaevem, ani s Paulem Costou. Stirling? Je to pro Jirku fakt velký risk. Žebříčkově je pod ním a zároveň je hodně nebezpečný. Kvalitní, mladý postojář, který umí zápasy finišovat před limitem,“ hodnotil André Reinders, přední český trenér v nedávném dílu podcastu iSport Fight.

„Paradoxně je to stylově těžší soupeř, než by byl Costa nebo Ankalaev,“ dodal. 

Dravější sok může být výhodou

Stirling je oproti staršímu a zkušenějšímu parťákovi Ulbergovi jen o něco dravější, což může paradoxně hrát v Procházkův prospěch. Českému finišerovi, který má na kontě obdivuhodných osmadvacet knockoutů, vyhovují soupeři, jež se s ním pouští do bouřlivých přestřelek. V nich jsou jeho nepředvídatelné kombinace úderů a kopů nejdrtivější. 

„Stirling je oproti Ulbergovi divočejší, víc tlačí a nebojí se přestřelek. Jirkovi takový chaos vyhovuje. Navíc kdysi začínal s thajským boxem a stále tak může těžit z klinčů, kolen a loktů. Jen se nesmí nechat úplně strhnout, aby zas nezanedbal obranu,“ soudil Daniel Škvor, někdejším mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu.

Zápas se Stirlingem je pro Procházku velkou příležitostí, protože připravuje půdu pro možnou odvetu s Ulbergem. Právě dominantní výhra nad jeho parťákem může být ideální hozenou rukavicí úřadujícím šampionovi, který se mezitím dává dohromady po operaci kolene.

Vstoupit do diskuze (1)

MMA 2026: program zápasů

MMA:

MMA 2026

UFC:
UFC

Oktagon:
OKTAGON MMA

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů