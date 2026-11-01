Slovenská senzace - finiš a bonus 2,1 milionu. Szabová zazářila při premiéře v UFC
Na domácí scéně platila za naprostý fenomén. Včera své kvality Lucia Szabová potvrdila také v nejlepší lize světa. Při premiéře v UFC osmadvacetiletá Slovenka porazila ostřílenou bojovnici z Brazílie Tainaru Lisboaovou. Někdejší šampionka dvou divizí Oktagonu a přemožitelka Lucie Pudilové si technickým knockoutem ve třetím kole připsala bonus 2,1 milionu korun. Bojovnice, které se přezdívá „tichý zabiják“, tak zůstává neporažená s celkovou bilancí 13:0.
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Celou dosavadní kariérou směřovala k včerejšímu zápasu. Na půdě Česka a Slovenska Lucia Szabová v průběhu sedmi let, mezi něž vložila tříletou pauzu, přijímala těžší a těžší výzvy, sbírala zkušenosti, získávala si fanoušky, až se z ní postupně stala jedna z největších hvězd domácí organizace Oktagon. Na začátku srpna zvládla pomyslnou generálku – titulový souboj s českou veteránkou Lucií Pudilovou a nedlouho poté oznámila přestup do zámoří.
Lepší úvod v UFC si mohla osmadvacetiletá bojovnice jen těžko přát. Proti soupeřce Tainaře Lisboaové dominovala, dokázala ubránit její rizikové pokusy o škrcení a ukázala svou zápasovou komplexnost. Brazilku nakonec ukončila salvou úderů na zemi ve třetím kole.
Szabová si vysloužila bonus za výkon večera
Za finiš si Szabová připsala bonus sto tisíc dolarů (2,1 milionu korun) za výkon večera. „Připadám si, jako bych snad létala. Nemohu uvěřit, že se to děje,“ povídala Slovenka nadšeně po úspěšném debutu v prestižní lize.
„Jen těžko se mi hledají slova, kterými bych popsala, co teď cítím. Je zkrátka úžasné sem konečně přijít a vyhrát. Pro tenhle moment jsem dřela vážně tvrdě a stal se skutečností,“ těšila se bojovnice, které se už od začátku kariéry v MMA realityshow Oktagon Výzva přezdívá „tichý zabiják“.
Szabová se dostala do UFC jako vůbec první slovenská bojovnice v historii. „Jsem nadšená za úspěch pro moji zemi. A hlavně pro mého syna,“ usmívala se.
Po celou kariéru se Szabová připravovala v bratislavském týmu Hanuman. Před debutem v UFC ale absolvovala většinu tréninku v Sydney u slavného trenéra Renata Subotiče. „Tohle je jen začátek. Už se těším na další zápas. Ráda bych startovala v únoru na turnaji v Sydney, když už jsem tam trávila tolik času,“ podotkla.