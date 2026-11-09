Trump nabídl pozici mluvčího Bílého domu šéfovi UFC. Pak otočil: Jen sranda
Nabídka, nebo vtípek? Prezident USA Donald Trump v sobotu na sociálních sítích oznámil, že prezidentovi UFC Danu Whiteovi byla nabídnuta pozice tiskového mluvčího Bílého domu, a připsal: „Vezmi tu práci, prosím!“ White ještě tentýž večer po turnaji UFC v Las Vegas uvedl, že okamžitě odlétá do Washingtonu a má se sejít s Trumpem, se kterým se už přes dvě dekády přátelí. Šéf Bílého domu v pondělí nečekaně otočil. Šance pro bosse MMA ligy ale zůstává.
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Šéf největší MMA organizace na světě Dana White a prezident USA spolupracují už přes dvacet let. Donald Trump zachránil UFC před bankrotem, když nechal ligu pořádat turnaje zadarmo ve svém kasinu. White se republikánskému lídrovi odvděčil masivní propagací během obou prezidentských kampaní. Jejich společná cesta vyvrcholila letos v červnu akcí UFC v Bílém domě, která proběhla na Trumpovy osmdesáté narozeniny.
Trump chce v Bílém domě hvězdy UFC
V sobotu přišel prezident s nabídkou ještě užší spolupráce. „S potěšením oznamuji, že skvělému Danu Whiteovi, divokému bojovníkovi a válečníkovi, byla nabídnuta práce tiskového mluvčího Spojených států,“ napsal Trump v příspěvku na vlastní sociální síti Truth Social, který doplnil fotografiemi hvězdných bojovníků UFC.
„Požádal jsem ho, aby si s sebou přivedl asistenty, i když někteří z nich nejsou z naší země. Jmenovitě Islama Machačeva, Chabiba Nurmagomedova, Justina Gaethjeho, Daniela Cormiera, Amandu Nunesovou a Kaylu Harrisonovou,“ pokračoval Trump v příspěvku. „Potřebujeme tyto lidi, aby nás bránili před šílenou levicí. Dana bude tiskovým mluvčím jako žádný jiný. Dano, vezmi tu práci, prosím,“ napsal šéf Bílého domu.
Pozice tiskového mluvčího Bílého domu je neobsazená od října, kdy po pouhých pěti dnech ve funkci odešla Katie Zachariaová. V srpnu Karoline Leavittová oznámila, že po více než roce a půl z této role odchází, aby mohla trávit více času s rodinou – jen několik týdnů po narození svého druhého dítěte.
White se těšil do Washingtonu
Na sociálních sítích se spolu s výstřižkem Trumpova příspěvku začaly šířit satirické vtipy i kritika. White ještě tentýž večer na tiskové konferenci po skončení turnaje v Las Vegas reagoval nadšeně.
„V pondělí mám schůzku, právě letím do Washingtonu a jsem si jistý, že potom budeme mít o čem mluvit,“ uvedl.
Vyhýbal se přímé odpovědi na otázku, zda už s Trumpem o této pozici dříve mluvil. Už teď působí jako hlavní promotér několika organizací bojových sportů a zasedá v představenstvu společnosti Meta.
Stačily však necelé dva dny, aby Trump otočil. „Dělal jsem si jen srandu, ale můžu vám říct, že Dana byl z toho nápadu nadšený,“ řekl prezident USA novinářům.