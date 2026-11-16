Procházkův kouč: Heslo přípravy? Držet hubu a makat. Cíl je titul, ne odveta s Ulbergem!
Příprava vrcholí a Jiřímu Procházkovi zbývá posledních pět dní do sobotního utkání s neporaženým Novozélanďanem Navajo Stirlingem v Dauhá. Český samuraj strávil velký kus přípravy v Thajsku pod dohledem Martina Karaivanova a také Holanďana Dannyho De Vriese. Procházkův dlouholetý kouč si novou spolupráci s kickboxerským trenérem pochvaluje. „Danny přispěl s vlastními dílky puzzle do Jirkovy mozaiky, já do ní přispívám svými dílky a dohromady s Jirkou samotným činíme větší, lepší celek,“ vypráví Karaivanov v rozhovoru pro deník Sport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Po šesti týdnech v rozpáleném Thajsku se česká výprava Jiřího Procházky na pár dní vrátila do Česka nasát síly od rodin, načež vyrazila na misi Katar. Formu na zápas s Navajo Stirlingem v Dauhá ladil čtyřiatřicetiletý bijec v nově sestaveném týmu.
V Česku jste se po kempu v Thajsku zastavili jen na pár dní před odletem do Kataru. Jak hodnotíte zahraniční přípravu?
„Hodně náročných šest týdnů bez rodiny. V tomhle duchu to bylo těžké, ale kemp se povedl. Thajsko je Thajsko. Měli jsme skvělé podmínky, ubytování přímo v kempu, velký MMA sál s klecí, obrovskou crossfitovou zónu, vynikající jídlo, podnebí, dlouhý plavecký bazén. Všechno, co potřebujete, abyste se nemusel vůbec hnout z kempu.“
Dost bylo mluvení a omáčky kolem
Každá vaše příprava má nějaké heslo. Jakým byste pojmenoval tuto?
„Celé období od zápasu s Ulbergem bych shrnul – prostě držet hubu a makat. Neprezentovat nic moc navenek, zavřít se po staru do tělocvičny a jen makat, aby za nás promluvil až výsledek. A doufám, že promluví. Cítili jsme všichni v týmu, že přesně takový přístup je potřeba. Dost bylo mluvení a omáčky kolem. Hlavní bylo sáhnout si na dno.“
A sáhl si Procházka skutečně na dno?
„Tréninkové podmínky v Thajsku jsou náročné, ale zároveň jednoduché – jste v jiném světě. Dvakrát denně trénujete a pořád musíte dbát na zdraví, spánek, regeneraci, rehabilitaci a omezení zranění. Někdo si řekne: ‚Šest týdnů v Thajsku, to je pohoda na pláži, ne?‘ Je ale rozdíl, jestli jste tam na dovolené, nebo na tréninkovém kempu, kde vás atmosféra a fokus na zápas úplně pohltí. Na nějaké výlety nebyl prostor. Pokud jsme si nesáhli na dno, tak přinejmenším do pořádné hloubky.“ (usmívá se)
Bylo potřeba se na chvíli odpoutat od povinností doma?
„Ano, chtěli jsme být co nejdál od povinností v Česku. Tady má Jirka pořád nějaké schůzky, zvoní telefony. Jsou to takové drobné odpoutávače pozornosti. Navíc jsme v Thajsku získali malou výhodu. Je tam totiž podobně horké podnebí jako v Kataru.“
Po více než deseti letech Procházka ukončil spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Do týmu pak zapojil věhlasného holandského kouče Dannyho De Vriese. Bylo pro vás osvěžující, když do týmu přišel úplně nový člen?
„Přišel druhý postojářský trenér, tu roli jsem donedávna zastával jen já. Stál jsem před rozhodnutím. Buď vyhraje ego a řeknu si, že takhle ne, anebo se na to podívám střízlivě a uvítám nový pohled. Danny přispěl s vlastními dílky puzzle do Jirkovy mozaiky, já do ní přispívám svými dílky a dohromady s Jirkou samotným činíme větší, lepší celek. Máme k sobě respekt, důvěřujeme si. Danny má na starosti určitou část tréninku, já zase jinou. Vzájemně se doplňujeme a dokážeme si vědomosti předat, ne je vysávat.“
Jaký máte ze svého svěřence pocit po onom měsíci a půl v Thajsku? Jak je nastavený po zápase s Ulbergem?
„Ulberga jsme vůbec neřešili. Veškerá vizualizace a koncentrace směřuje čistě na Stirlinga. Jediné, co si neseme, je poučení, že někdy není důležité udělat krok dopředu, ale raději krok zpátky. Je to součást vývoje a věřím, že nás to posune dál.“
Stirling je chladný, systematický kickboxer
Procházka nazval Stirlinga mladší verzí sebe sama. Vnímáte ho stejně?
„Úplně ne, to jsou Jirkovy pocity. Stirling je chladný, systematický kickboxer s dobrým pohybem a nevyzpytatelnými údery, typická škola jeho týmu City Kickboxing. Jestli je to jeho mladší verze, to si posoudí Jirka sám vnitřně. Já to tak úplně nevidím.“
Mně připomíná spíš mladší, dravější verzi Ulberga. Je pro vás vítězství nad ním i jakousi motivací směrem k možné odvetě s aktuálním šampionem?
„Ne, od toho se musíte oprostit, to jsou emoce, které odvádějí od výkonu. Naším úkolem je předvést výkon a ukázat převahu. Je úplně jedno, jestli je Stirling tréninkovým parťákem Ulberga, nebo třeba Paula Costy nebo Magomeda Ankalajeva (další konkurenti ze špičky divize).“
Když srovnáte kvalitu vašich dosavadních soupeřů v UFC, kam řadíte Stirlinga?
„Jeví se mi jako jeden z nejtěžších soupeřů, kterým jsme kdy čelili. Lidé ho třeba tolik neznají, protože se vyšplhal zezdola, ale podceňovat ho by byla velká chyba. Je to kluk, který jde tvrdě nahoru za jediným cílem. Stirling je zkrátka zodpovědný tvrďák.“
Když se vrátíme k porážce s Ulbergem, byl to jeden z emocionálně nejvypjatějších zápasů nebo výsledků?
„Z výsledků určitě. Nevím, jestli někdo zažil takový sešup a dopad během pár sekund. Hlava to nebere, těžko se člověku věří, že je najednou konec, když to máte rozjeté. Byla to obrovská zkušenost.“
Dokázali jste si zpětně vysvětlit, co se v tu chvíli stalo?
„Bavili jsme se o tom. Zvenčí to vypadá jednoduše, ale v kleci bojujete s určitými zásadami a bojovým duchem. Jirka už necítil bezprostřední nebezpečí. Viděl zraněného soupeře a na sekundu zaváhal, jestli ho dorazit, a v tu chvíli Ulberg vypálil hák.“
Dostali jsme lekci
Máte to už v sobě uzavřené, nebo v týmu zůstává určitá pachuť?
„Máme to uzavřené a koukáme se dopředu. Bylo těžké spolknout tu hořkou pilulku prohry a následné reakce lidí. Dostali jsme lekci. Buď budete ležet a topit se v negativismu, nebo vstanete a jdete dál.“
Bylo o to těžší, jak ostře pak Ulberg v rozhovorech Procházku kritizoval, což vyvolalo další vlnu nevraživosti na sociálních sítích?
„To k tomu patří – tisíc lidí, tisíc chutí. Ulberg využil situace a píchnul si. Má na to plné právo. Je jen na nás, jak se s kritikou srovnáme. Buď se tím necháte sežrat a budete se chtít za každou cenu mstít, anebo si řeknete: ‚Máš pravdu, stalo se, počkej příště.‘“
K takovému smíření jste ale nepřišli hned, ne?
„Určitě ne hned. Nejde jen lusknout prsty.“
Pomohla Jirkovi v těžkém období i nová role otce, když se mu krátce po zápase narodila dcera?
„Rozhodně ano. Jsme v každodenním kontaktu a je na něm vidět obrovská radost a hrdost. Otcovství vnímá velmi hluboce a myslím, že mu to v té těžké chvíli velmi pomohlo.“
Cílíte na odvetu s Ulbergem?
„Ne. Když se budete upínat na pomstu, naskládají se vám do cesty jen překážky. Cílem je získat zpátky titul a je úplně jedno, kdo ho zrovna bude držet. Je potřeba sklopit uši, uznat porážku a prokousat se zpátky k pásu. Vytyčení si cíle bojovat v odvetě s Ulbergem o titul je dvousečné. Mluvilo by z toho jen ego. Kdybyste si přál, aby ho držel jen kvůli vaší odvetě, může se vám to vrátit jako bumerang. Cíl je titul, ať ho drží kdokoliv.“