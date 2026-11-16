Procházka před bojem: Narození dcery bylo lékem na prohru. Změnu trenéra jsem zvažoval dva roky
Znovuzrození. Tak shrnul Jiří Procházka uplynulé měsíce, během kterých prošel jedním z nejnáročnějších období kariéry. „Jsem ticho a makám,“ odmítá bývalý světový šampion dávat velká prohlášení před sobotním duelem s neporaženým Novozélanďanem Navajo Stirlingem. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport upřímně vypráví o dubnové porážce v titulovém mači a přiznává, že největším lékem na smutek byla jeho dcera, která se narodila záhy po utkání. „Odjet pak od rodiny na dlouhý kemp do Thajska byla jedna z nejtěžších věcí,“ povídá čtyřiatřicetiletý samuraj.
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Absolutní koncentrace, ale taky veselá nálada. Tak se vrátil nově postavený tým Jiřího Procházky na skok do Česka před odletem do Kataru. Elitní bijec se v posledních měsících vyhýbal kamerám a zavedl mnoho změn, aby se mohl soustředit pouze na nadcházející utkání, které pro něj má obrovskou důležitost. Pokud vyhraje, může se opět ucházet o titul. Pokud prohraje, dostane poprvé za šest let na hranici prestižní top pětky polotěžké divize UFC.
Tunelové vnímání v Thajsku
Po příletu z Thajska jste řekl, že jste dal vše bokem za jediným účelem – stát se opět tím nejlepším. Cítil jste, že jste onen absolutní fokus v posledním mači postrádal?
„Je to tak. Byl to titulový zápas a při něm nemůžete mít v hlavě nic jiného. A těch věcí, těch aktivit jsem měl tehdy strašně moc. Nadace, brand, institut pro mladé zápasníky a role motivátora pro lidi. Neměl jsem na vybranou. Musel jsem teď všechno stáhnout. Věnuji se jen nově nabyté rodině a sportovnímu výkonu.“
Taky jste řekl, že jste se museli uzavřít do takové lastury. Nekomunikoval jste s médii tolik co dříve. Ani na sociálních sítích jste nebyl tolik aktivní. Byla izolace klíčová?
„Ano, celých šest týdnů v Thajsku jsem fungoval s úplně tunelovým vnímáním. Tento cílený fokus jsem začal už v létě, aby teď krátce před zápasem mohl gradovat. Odvedli jsme super práci, jsem opravdu spokojený.“
Změna trenéra po deseti letech
Další významnou změnou od posledního zápasu bylo ukončení více než deset let trvající spolupráce s koučem Jaroslavem Hovězákem. Proč k tomu došlo?
„Teď není úplně na čase popisovat věci, které se ohledně tohoto staly. Já si teď chci opravdu držet soustředění jen na sobotní zápas. Můžeme to probrat po něm. Ve spolupráci s Jaroslavem byly věci, které mě trápily už delší dobu. Prohra vám dá jasně najevo, že musíte přehodnotit všechny věci, co děláte v životě, a ty, které vás tíží nejvíc a nevěnujete se jim, tak jenom čekají, až s nimi něco uděláte. Tohle pro mě bylo asi hlavní téma, takže proto jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Věřím, že teď je vše nastavené dobře.“
Novou akvizicí týmu je Danny de Vries, legendární kouč z Holandska, který vychoval spoustu kickboxerských šampionů. Řekl jste, že mezi vámi přeskočila jiskra. Popsal byste ji?
„Bylo to víc než dva roky zpět v tělocvičně Tomáše Hrona (český kickboxer), kde jsme spolu měli poprvé lapy (forma tréninku úderů). A viděl jsem jeho zápal, s jakým dělá svoji práci. Viděl jsem jeho profesionalitu, jakou mě dokázal koučovat. Všechny připomínky na moji techniku, na moji razanci, na moje pohyby, úhlování, dech a intenzitu, ty všechny měly smysl a padaly hned na úrodnou půdu. Hlavou mi znělo: „Sakra, vždyť ten chlap má pravdu při každém pokynu.“ Dva roky jsem si to držel v šuplíku v sobě a pořád si říkal, že ho chci v týmu. Trošku mě mrzí, že jsem to nechával tak dlouho.“
Je vám čtyřiatřicet. Jak těžké je v takovéhle fázi kariéry, kdy máte za sebou už desítky profesionálních zápasů, dělat přestavbu bojového stylu?
„Musím říct, že všechny Dannyho techniky a pokyny naopak ladí se stylem, který se do mě Martin (Karaivanov, trenér) snaží celé roky natlouct. Úplná přestavba tedy nebyla zapotřebí. Já mám dost osobitý styl, Danny ho doplnil a funguje to. Jsem mu za společnou práci moc vděčný. Jsem ticho a makám. Věřím vedení, které teď mám a jenom pokračuji.“
Porovnání Jiřího Procházky a Navaja Stirlinga • Telly
Držet hubu a makat!
Taky váš kouč Karaivanov řekl, že heslem přípravy bylo: „Držet hubu a makat“. Cítil jste, že je to tak potřeba hned po porážce s Ulbergem?
Já jsem zápasník, který miluje motivaci, miluje inspiraci, miluje ty vyšší hodnoty, pro které do každého zápasu nastupuji a jdu vítězit. Ale jedna z těch věcí, které jsem si potřeboval při tomto novém začátku jasně uvědomit, je taky, co v tom životě nechci znovu zažívat. Už znám svoji hodnotu.“
Byla dubnová prohra, ať už průběhem, nebo koncem, jeden z nejtěžších momentů vaší kariéry?
„Ano, opravdu ano. Neměl jsem ale čas naříkat si, nebo si jakkoli povzdechnout. Maximálně tak v letadle nazpátek. Hned po příletu se mi narodila dcera a člověk v tu chvíli nemůže přemýšlet nad tím, co ho bolí nebo co je špatně. Musí jenom zatnout zuby a dělat věci pro rodinu. Jasně jsem si stanovil priority.“
Bylo narození dcery tím největším lékem na chmury po porážce a vlně kritiky?
„Jistě, velký lék.“ (usmívá se)
Jak těžké potom było ve velkých uvozovkách ji opustit a odjet na šest týdnů do Thajska?
„To byla asi jedna z nejtěžších věcí, ale na druhou stranu mám rád proto ještě větší hlad po výhře. Jasně mi to připomíná všechno, co musím obětovat, abych zvítězil.“
Stirling: mladší verze Procházky
Když se řekne Navajo Stirling, co se vám vybaví?
„Celkem dobrý soupeř. Solidní postojář, ucházející zemař a wrestler. Víc to popisovat nebudu, to už bych prozradil víc ze strategie.“
Porovnání Jiřího Procházky a Navaja Stirlinga • Telly
Po oznámení zápasu jste Stirlinga označil jako svou mladší verzi. Rozvedete to?
„Je dravý a hladový. Má v sobě údernost a touhu prodrat se na vrchol. Myslím, že vím, jakým způsobem s tím pracovat. A ať se ale stane cokoliv, už se nebudu do ničeho zamykat a prohlašovat, že všechno vím naprosto jasně a mám jasné scénáře. Bude zkrátka potřeba reagovat na vývoj zápasu.“
Prohra s Ulbergem je pro vás už úplně uzavřená kapitola?
„Vím, že Stirling jeho sparing partner. Pokud ho porazím, vím, že je to případná možnost, jak se dostat k odvetě.“
Co byla největší lekce z posledního půl roku?
„Rodina je důležitější než jakékoliv vítězství v zápase. Zápasník, bojovník, válečník je zrozený k tomu, aby vítězil. A ne, aby byl milosrdný k soupeřům, obzvlášť v zápalu boje. A to asi nejdůležitější - řešit věci, když jsou na stole, když ten problém je na stole a hoří a nečekat, až přijde správný čas.“