Procházka se naučil držet ruce nahoře, hlásí jeho nový trenér. Sloužil 15 let u komanda
- Jiří Procházka vyměnil po deseti letech dlouholetého kouče za nizozemskou legendu.
Bývalý instruktor protiteroristické jednotky Danny de Vries mu naordinoval tvrdý vojenský dril. Během těžkého kempu v Thajsku tak elitní bojovník výrazně upravil obranu.
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Nový trenér - nový Jiří Procházka? Kolem této rovnice nyní visí otazníky. Elitní český bijec po více než deseti letech rozvázal spolupráci s koučem Jaroslavem Hovězákem a do týmu přibral holandskou legendu Dannyho de Vriese, který založil v Utrechtu jeden z nejprestižnějších kickboxerských týmů světa a vychoval desítky šampionů. „Chci jen věci přizpůsobit a učit ho techniky, které do jeho stylu zapadají. Myslím, že se nám to povedlo a na první pohled uvidíte, že se bude pohybovat jinak,“ povídá De Vries v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Po Ulbergovi jsem mu hned napsal
Váš nový svěřenec řekl, že mezi vámi před dvěma roky přeskočila jiskra. Cítil jste to tehdy taky a popíšete okolnosti?
„Mám v Holandsku velmi velký gym a mám tam spoustu bojovníků světové třídy. Dlouhé roky jsem spolupracoval s Tomášem Hronem a před dvěma lety jsem ho doprovázel do rozlučkového zápasu na Oktagonu v Brně. Jiří v nějakém příspěvku na sociálních sítích viděl, že jsem v Česku a napsal Tomovi, jestli by si se mnou nemohl zatrénovat. Hned jsme se sešli. Pracovali jsme na lapách (druh úderové tréninku) a měl jsem z toho opravdu dobrý pocit. Mám určitou vizi ohledně tréninku a ta se Jirkovi líbila. O dva měsíce později mě pozval do Brna znovu a pak se se mnou spojil zas před dubnovým zápasem s Ulbergem. Ptal se mě na můj názor.“
Co jste mu řekl?
„Probrali jsme strategii a já mu řekl svůj pohled. Ulberg hodně používá levý hák, při kterém stojí na široko, aby byl stabilní. Poradil jsem proto Jirkovi, ať se zaměří na kopání do soupeřovy přední nohy. Procvičoval to týden a odjel do Miami. A pak prohrál, což vůbec nebylo nutné. Zápas měl v kapse, ale udělal chybu. Hned jsem mu napsal, ať zůstane silný. Dva měsíce na to mi poslal video vzkaz, že by byl rád, kdybych se stal součástí jeho týmu.“
Držet to hloupě jednoduché
Vy razíte tvrdou holandskou školu kickboxu – ruce nahoře, boxerské kombinace zakončené drtivým kopem. Jak těžké bylo tento styl implementovat do Procházkova velmi neortodoxního stylu?
„Jiří má styl, který je nepředvídatelný. V tomhle stylu jsou určité mezery, ale díky němu je pro soupeře nečitelný, což je velká výhoda. Má za sebou téměř padesát zápasů, takže nemůžete změnit jeho styl za jeden kemp. Já si ale ani nemyslím, že bychom ho měnit měli. Chci jen věci přizpůsobit a učit ho techniky, které do jeho stylu zapadají. Myslím, že se nám to povedlo a na první pohled uvidíte, že se bude pohybovat jinak.“
Na videích z kempu v Thajsku mě zaujalo, že Procházka bojoval s rukama nahoře. Bylo těžké to zavést?
„Na začátku ano. Postupně se v tom ale začal cítit dobře a zamiloval si to. Způsob, jaký jsme trénovali poslední měsíce, dělá boj mnohem jednodušším. Vedl asi tři sta příprav se špičkovými bojovníky a Jirkovi jsem jasně řekl: ‚Chlape, ten boj by měl být jednoduchý. Držte to hloupě jednoduché. V boji bude stres, bude tam napětí, bere to spoustu energie, takže to drž jednoduché.‘“
Poslouchá pokyny z rohu dobře?
„Ano, opravdu ano. Změnili jsme styl trénování a koučingu z rohu. Komunikujeme jen pomocí krátkých hesel, které pro něj mají jasný význam. Díky tomu dokáže na pokyny rychleji reagovat.“
Bude světovým šampionem
Procházka také zmínil, že kemp v Thajsku byl jedním z nejtěžších, jakým kdy prošel.
„Já pocházím z vojenského prostředí, takže mám rád harmonogramy a všechno přísné. Udělali jsme přísný program. Je tam horko, ale je tam stejné klima jako v Kataru. Takže tělo si za šest týdnů zvykne – další výhoda pro nás. A ano, byl to těžký kemp s hodně kvalitními sparing-partnery.“
Slyšel jsem o vás, že jste trénoval vojáky k boji nablízko. Je to pravda?
„Byl jsem u speciálních jednotek. Patnáct let jsem pracoval jako instruktor protiteroristické jednotky. Když jsem službu skončil, potřeboval jsem najít adrenalin jinde. Měl jsem černý pás karate, a tak jsem se dal dohromady s bratrancem a založili jsme tělocvičnu pro pár kamarádů doma v Utrechtu. Ta ale rychle přerostla v obří tým. Po mnoha desítkách titulů z nejprestižnějších světových organizací už jsem byl unavený a bolavý. Vybral jsem si proto jen dva bojovníky, které trénuji – jednoho talentovaného mladíka a Jiřího. Věřím, že oba budou světovými šampiony.“