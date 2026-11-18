Procházka reaguje na soupeřovo hecování: Vítám to! Na pomstu Ulbergovi se nesoustředím
PŘÍMO Z DAUHÁ | Už v sobotu je čeká vzájemný zápas, a přesto na středeční tiskové konferenci UFC v Dauhá působili oba úplně jinak. Z Jiřího Procházky čišelo nadšení a hlad po vítězství, zatímco Navajo Stirling s novináři mluvil nevzrušeně, jako by snad popisoval venkovní počasí. Přitom však nejlepšímu českému MMA zápasníkovi pohrozil drtivým knockoutem. O šest let starší Procházka reagoval s úsměvem. „Vítám to. Jen si přeji, aby byl připraven to ukázat, protože já znám tyhle věci velmi dobře,“ pronesl Procházka. ONLINE přenos z UFC v Dauhá ZDE>>>
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Dubnová porážka v titulovém mači s Carlosem Ulbergem, narození dcery a půlroční příprava s novým koučem zažehly v Jiřím Procházkovi velký oheň. Ten je patrnější každým dnem. Na středeční tiskovou konferenci přišel český bijec ve skvělé náladě a upoutal pozornost všech novinářů v sále. Jeho blok trval nejdéle a hned po jeho konci následoval potlesk.
Narodil jsem se proto, abych vítězil
Tón celého vystoupení nastavil Procházka okamžitě první odpovědí. „Víte, motivace pro tento zápas není jen tak ledajaká. Je mnohem osobnější, než jsem si sám myslel. Nepřišel jsem do UFC, abych byl průměrný, obyčejný zápasník a střídal výhry a prohry. Narodil jsem se proto, abych vítězil. Narodil jsem se proto, abych soupeřil s těmi nejlepšími a byl nejlepší,“ prohlásil bojovník.
„Hned po mém posledním zápase se mi narodila dcera. Od té doby se stalo mnoho věcí a teď v tomto týdnu si uvědomuji mnohem víc než kdy dříve, že chci opravdu vyhrát,“ dodal.
Předehra odvety s Ulbergem
Úsměv a pozitivní nálada pokračovaly i poté, co jeden z novinářů Procházkovi přetlumočil, jak mu Stirling pohrozil při svém bloku tiskové konference, která se odehrála před dvěma hodinami. „V sobotu po něm půjdu a rozbiju mu obličej,“ zopakoval reportér jeden ze Stirlingových výroků. „Vítám to,“ usmál se Procházka při odpovědi. „Jen si přeji, aby byl připraven to ukázat, protože tyhle věci znám velmi dobře,“ dodal.
Jedním z příběhů hlavního mače turnaje UFC v Dauhá je také možná předehra odvety Procházky s Ulbergem. Stirling je totiž hlavním sparingovým partnerem aktuálního šampiona. „Ano, trochu (myšlenky na pomstu má), ale teď se na to nesoustředím. Plně se fokusuji na sobotní zápas,“ uvedl Čech.