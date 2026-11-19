Procházka s rukama nahoře? Bude jednat instinktivně, říká expert. Čím hrozí soupeř?
PŘÍMO Z DAUHÁ | Další elitní knockouter, další velká hrozba pro českého Samuraje. Světová dvojka Jiří Procházka se už v sobotu na akci UFC v Dauhá postaví nastupující hvězdě z Nového Zélandu, Navajo Stirlingovi. Neporažený bijec maorského původu táhne šňůru jedenácti výher, při sedmi z nich skóroval KO. Procházka v přípravě na osmadvacetiletého finišera vyhledal pomoc u hvězdných kickboxerů, s nimiž strávil šest týdnů v Thajsku. Na co musí v klíčovém utkání vsadit? Kondice a komplexnost, shodují se experti. ONLINE přenos z UFC v Dauhá ZDE >>>
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V dubnu Jiřího Procházku z ústupu nachytal Carlos Ulberg. Finiš se nyní při hlavím utkání sobotního turnaje UFC v Dauhá pokusí zopakovat jeho tréninkový parťák Navajo Stirling. Čtyřiatřicetiletého Samuraj však přestavěl tým a odletěl na přípravu za legendárními kickboxery do Thajska.
Šest týdnů plných technických drilů a sparingů s mega star ringových sportů Arťemem Vachitovem plní experty vírou v úspěšný návrat Procházky na vítěznou vlnu. Někdejší mnohonásobný šampion a přemožitel hvězdného Alexe Pereiry totiž nejlépe ze všech dokáže prověřit nově vystavěnou obranu českého borce.
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