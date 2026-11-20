Za Procházkou přiletěla fanynka z Japonska. Je u nás slavný! Má samurajskou duši, chválí ho
PŘÍMO Z DAUHÁ | Čtyři roky působil český zápasník Jiří Procházka v prestižní japonské organizaci Rizin a patrně v zemi vycházejícího slunce zanechal velkou stopu. „Jiří je v Japonsku slavný a taky hodně oblíbený. Nejvíce populární byl právě v době, kdy držel titul šampiona Rizinu. Tehdy byl rozhodně nejslavnější ze všech těžkých vah,“ povídá usměvavá Eiko Mijaučiová, fanynka, která za českým bijcem vyrazila na sobotní zápas v UFC do katarského Dauhá. Po čtvrtečním osobním setkání s Procházkou překypovala nadšením. ONLINE přenos z UFC v Dauhá ZDE >>>
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Kdy jste začala Procházku sledovat?
„Před mnoha a mnoha lety. Tehdy začínal v našem Rizinu, takže asi kolem roku 2015. MMA celkově fandím už pětadvacet let.“
Je Procházka v Japonsku slavný?
„Ano, samozřejmě! Slavný a taky hodně oblíbený. Nejvíce populární byl právě v době, kdy držel titul šampiona Rizinu. Tehdy byl rozhodně nejslavnější ze všech těžkých vah.“
Má skutečnou samurajskou duši
Proč patří Procházka mezi vaše oblíbence? Co vás na něm zaujalo?
„Není jako ostatní. Je velmi ušlechtilý. Jiří má skutečnou samurajskou duši a srdce, což ukázal mnohokrát. Jedním z příkladů je i jeho poslední zápas, při kterém si jeho soupeř (Carlos Ulberg) zranil nohu.“
Rozvedete to?
„Jiří nedokázal zaútočit na to zraněné místo. Mohl ho kopat do té nohy znovu a znovu a snadno by vyhrál. Snažil se ale bojovat naprosto čestně a férově, a právě proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Byla to velká škoda. Ale on se určitě znovu vrátí na vrchol.“
Setkání bylo naprosto skvělé!
Je pro Japonce důležité, že si bere inspiraci od vašeho národního hrdiny Mijamota Musašiho?
„Popravdě si myslím, že Jiří zná dílo Musašiho lépe než spousta Japonců. (směje se) Toho mají rádi lidé, kteří se zajímají o historii. Ano, jde o významný symbol, takže to Jiřímu přidává body navíc. Zásadní roli to ale nehraje.“
Jak jste prožívala setkání s Procházkou?
„Bylo to naprosto skvělé! Opravdu je moc milý. Naštěstí jsem nebyla příliš nervózní. Jezdím po turnajích UFC po celém světě a mým základním pravidlem je neobtěžovat zápasníky. Myslím, že dokážu velmi dobře vycítit situaci a atmosféru kolem bojovníka. Nikdy bych nedělala to, že bych se za zápasníkem rozběhla, dělala rozruch a tlačila ho do konverzace. Navíc může být bojovník zraněný, takže vždy myslím v první řadě na jeho pocity. A teprve když vycítím, že je ten správný okamžik, požádám ho o podpis nebo o společnou fotku. Z této s Jiřím mám obrovskou radost.“