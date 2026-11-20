Slavný novinář o Procházkovi: Překvapilo mě, kam až se dostal. Čekal, že dopadne jak...
PŘÍMO Z DAUHÁ | Netrvalo dlouho a Jiří Procházka si během tří zápasů v UFC připsal titul šampiona. Ještě rychleji si ale podmanil srdce fanoušků po celém světě, obzvláště v USA, kde absolvoval většinu zápasů. Co tak zapůsobilo na americké publikum? Autenticita a senzační finiše v kleci. Tak si hvězdnou popularitu českého bijce v zámoří vysvětluje Oscar Willis, jeden z nejvýznamnějších MMA novinářů. „Pokud bude takhle pokračovat, mohl by ovládnout Evropu a stát se její největší ikonou,“ míní reportér v rozhovoru pro web iSport a deník Sport.
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Procházka je fenomén nejen v Česku, ale po celém světě. Překvapilo vás, jak velkou hvězdou se stal i přesto, že nemluví úplně plynule anglicky?
„Podle mě v MMA u fanoušků nejvíc rezonuje, když jsou bojovníci autentičtí, a to Jiří rozhodně je. Zároveň se dostáváme do éry, kdy je stále častější, že bojovníci hrají různé role. Jiří do UFC přišel jako ten bláznivý samuraj, ale čím déle to trvá, tím víc si všichni uvědomují, že on jím skutečně je a nic nehraje. Všem nakonec došlo, že je naprosto jedinečný a právě proto ho tak uctívají. Ani nepotřebuje mluvit anglicky, ačkoli musím říct, že se jeho angličtina hodně zlepšila.“
Překvapilo mě, kam až se dostal
Pamatujete si, jak na vás působil, když přišel do UFC?
„Ze začátku byla jeho angličtina o něco omezenější, takže byl trochu zdrženlivější. Samozřejmě na mě jako ostatně na spoustu další udělal dojem při své debutu v UFC. Šílené ukončení a ten styl boje s rukama dole – to se mi okamžitě vrylo do paměti. Pro nové bojovníky je jinak strašně těžké v UFC prorazit, protože je tam obrovské množství turnajů a zápasů. Všechno to trochu splývá. Když ale lidi ukončujete takovým způsobem jako on, tak si uděláte jméno.“
Napadlo vás už tehdy při sledování jeho debutu v UFC, že má šampionský potenciál?