Procházka na křižovatce, vyplatí se radikální změny? Samuraje čeká maorský knockauter
PŘÍMO Z DAUHÁ | Příprava hotova, váha splněna, teď už jen boj. Jiřímu Procházkovi zbývají poslední hodiny do klíčového zápasu na turnaji v Dauhá. Mač s osmadvacetiletým knockouterem z Nového Zélandu představuje v kariéře českého borce křižovatku. Výhra ho posune zpět k titulové šanci, odvetě s Carlosem Ulbergem, porážka srazí na okraj prestižní top pětky divize. Byť okolnosti staví Samuraje z Hostěradic pod tlak, z něj i celého jeho týmu jde cítit sebedůvěra a natěšení. ONLINE přenos z UFC v Dauhá ZDE >>>
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Chvíle pravdy v rozpálené katarské metropoli. Hlavní zápas turnaje UFC jasně ukáže, jak moc Jiřímu Procházkovi prospěly změny v týmu a zda má stále šampionský potenciál. V pětikolovém duelu se mu postaví neporažený bijec na vzestupu Navajo Stirling.
Vážení po maorsku
Mezi bezmála dvoumetrovými dlouhány to při včerejším ceremoniálním vážení zajiskřilo. Vzájemný pohled tváří v tvář vlil oběma do žil první silnou dávku adrenalinu. Procházka si vychutnal stisk ruky, načež vyrazil s bojovným křikem pozdravit fanoušky. Také Stirling poprvé za celý týden v Dauhá prolomil kamennou tvář, roztáhl ruce a po maorsku vyplázl jazyk ve válečné póze.
„Moc se mi tady líbí, hlavně z fanoušků mám opravdu radost. Už na středečním veřejném tréninku mě mile překvapila atmosféra a ta podpora. Lidi mě povzbuzovali. Moc jsem si to užil a musel jsem se držet, abych neukázal moc z toho, co mám připravené,“ líčil vesele Procházka u tribuny, na níž probíhalo ceremoniální vážení.
Nejen skupinka fanoušků z Česka, ale také velká část místního osazenstva burcovala Procházku a tleskala, když se chopil mikrofonu. „Jsem připraven ukázat svůj doposud nejlepší výkon,“ prohlásil.
Sebevědomí je na místě. Čtyřiatřicetiletý bijec sice po každé porážce mluví o velkých až radikálních změnách, v uplynulých měsících je však skutečně učinil. V týmu spustil velkou přestavbu. Po více než deseti letech ukončil spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem a namísto něj přibral Dannyho De Vriese, legendárního holandského kouče, který vychoval desítky kickboxerských světových šampionů.
„Jirka za posledních deset týdnů hodně intenzivní práce s Dannym udělal obrovský posun. Máme za sebou dost společných příprav, ale tentokrát jsem u něj viděl věci jako nikdy předtím – maximální preciznost, jednoduchost v pojetí boje a tvrdost,“ zhodnotil Filip Lukeš, Procházkův silově-kondiční trenér.
Někdejší světový šampion si samozřejmě také uvědomuje vážnost souboje. On sám vypíchl z proběhnuvší přípravy zlepšení v jiném aspektu – soustředěnost na vlastní sportovní kariéru.
„Cítil jsem, že to musím změnit po posledním zápase s Carlosem Ulbergem. Byl to titulový mač a při něm nemůžete mít v hlavě nic jiného. A těch okolních zájmů a aktivit jsem měl tehdy strašně moc. Nadace, brand, institut pro mladé zápasníky a role motivátora pro lidi. Neměl jsem na vybranou. Musel jsem teď všechno stáhnout. Věnuji se jen nově nabyté rodině a sportovnímu výkonu,“ vysvětlil Procházka.
Pevná obrana, základ přístupu
Příznivý posun by měl být patrný od prvních chvil v kleci. Po letech bojování s rukama svěšenýma u pasu mění Samuraj přístup k defenzivě. De Vries mu vnukl vyšší střeh, díky němuž bude moct rychleji reagovat na soupeřovy výpady. „Na začátku bylo trochu těžké to Jiřího naučit. Postupně se v tom ale začal cítit dobře a zamiloval si to,“ pochvaloval si holandský trenér ještě před odletem do Dauhá.
Pevnou obranu si právě klíčové utkání s nastupující hvězdou Stirlingem vyžaduje. Devětadvacetiletý Maor letos již třikrát zvítězil knockoutem. „Je dravý a hladový. Má v sobě údernost a touhu prodrat se na vrchol. Myslím, že vím, jakým způsobem s tím pracovat,“ prohlásil na konto soupeře Procházka.
V sázce je toho dost. Procházka má před sebou možnost odvety s Ulbergem. Pokud ale nebude stačit na šampionova mladšího sparingpartnera, může na titulové ambice na delší dobu zapomenout. Avšak jestliže vyhraje a skóruje senzační finiš, umlčí kritiky, kteří měli po jeho prohře s Ulbergem žně.