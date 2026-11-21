Procházka prohrál drtivým KO na konci druhého kola. Nachytal mě, byl lepší, řekl o soupeři
PŘÍMO Z DAUHÁ | Obrovské zklamání na turnaji UFC v Dauhá. Pomalejší start ze strany Jiřího Procházky byl součástí plánu dostat Navaja Stirlinga do pozdějších kol, kde by mohl těžit z lepší kondice. Devětadvacetiletý kanonýr z Nového Zélandu však samurajovu strategii zhatil jedním přesně trefeným hákem pouhé dvě sekundy před koncem druhého kola. Čech padl na záda, hlava se mu zapřela o pletivo, načež inkasoval dvě drtivé rány, které jej poslaly do bezvědomí. „Gratuluji mu. Nachytal mě, byl lepší,“ vyjádřil se krátce ještě v kleci. Celý průběh večera jsme sledovali ONLINE ZDE >>>
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Velký vítězný comeback české jedničky se nekoná. Jiří Procházka na turnaji UFC v Dauhá utrpěl další drtivou porážku. Tentokrát inkasoval finiš K.O. na úplném konci druhého kola. Utkání přitom nezačal vůbec špatně. Krom několika kopů a jednoho lokte vůbec neinkasoval, za to jemu se podařil dobrý útok asi v sedmé minutě, kterým Navaja Stirlinga dobře natrefoval.
„Všechna čest Jiřímu. Je to úžasný bojovník, opravdu nebezpečný. Měl dobrý direkt. Musel jsem postupovat pomalu a hledat si prostor pro pořádný výpad. Povedlo se,“ shrnul Stirling v kleci, načež si vyzval UFC, aby uspořádalo turnaj na jeho domácí půdě na Novém Zélandu.
Procházka se další porážkou po několika letech sesune z prestižní top trojky a na delší dobu se vzdálí titulové šanci. K té se životní výhrou naopak přiblížil Stirling. Aktuální šampion Carlos Ulberg je však jeho tréninkový parťák. Není proto jasné, jak bude dál postupovat.