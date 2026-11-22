Stirling po výhře nad Procházkou: Splněný sen! Rozhodují dovednosti, ne kopřivy a meditace
PŘÍMO Z DAUHÁ | Splněný sen a kariérní milník. Tak pojmenoval neporažený Navajo Stirling vítězství nad českým ex-šampionem Jiřím Procházkou. Novozélanďan si v sobotu večer v hlavním utkání turnaje UFC v Dauhá připsal největší výhru kariéry, když na úplném konci druhého kola poslal samuraje z Hostěradic do bezvědomí čistě trefeným hákem. Nyní se zařadil mezi další uchazeče o titulovou šanci. Pás ale drží jeho kamarád a tréninkový parťák Carlos Ulberg. Celý průběh večera jsme sledovali ONLINE ZDE >>>
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Po celý týden v katarské metropoli si devětadvacetiletý dlouhán držel kamennou tvář. Úsměv si šetřil až na chvíli po životní výhře nad Jiřím Procházkou. I přes euforii ale zůstával na tiskové konferenci krátce po skončení sobotního turnaje UFC v Dauhá stoicky klidný.
Skvělá příprava
Výhra nad Procházkou je pro vás ta největší v kariéře. Jak se cítíte?
„Bylo to přesně, co jsem potřeboval, abych si konečně získal nějaký respekt. Lidé mi pořád posouvají metu, co toho, jak jsem dobrý. Všichni mě odepsali, když jsem poprvé přišel do UFC. Do letošního roku jsem proto šel s hodně velkým odhodláním všem dokázat, že se mýlí. A pokaždé, když jsem vyhrál, tak stále opakovali, že jsem ještě neukázal dost, nebo že jsem neměl dost dobrého soupeře. Věděl jsem, že když vypnu Jiřího, miláčka fanoušků, konečně mě všichni vezmou na vědomí.“
Letos jste nasbíral čtyři výhry, všechny před limitem, což vás činí jednoho z kandidátů na cenu „bojovníka roku“.
„Na začátku roku jsem si doma napsal na tabuli, že vyhraju cenu ‚Průlomový bojovník roku‘ a mám pocit, že mám skvěle nakročeno. Porazil jsem i dva bývalé šampiony polotěžké váhy UFC. Mám bilanci sedm výher a žádnou porážku za necelé dva roky od vstupu do UFC. Kdo jiný tohle dokázal?“
Pojďme k samotnému zápasu. Procházka je známý tím, že je v kleci hodně nevyzpytatelný. Když jste s ním byl uvnitř, potřeboval jste čas, abyste si na jeho styl zvykl?
„Byl jsem na to skvěle připravený. Má spoustu zvláštních zlozvyků, pořád pokyvuje hlavou a dělá divné pohyby, ale nakonec jde vždy o základní princip – pozici v kleci vůči mně a pohyb. Všechno ostatní je jen pozlátko. Pak stačí jen naměřit vzdálenost a čistě trefit. Nezáleží na tom, kolik hodin meditujete nebo kolikrát se vyšleháte kopřivami – v tomhle sportu rozhodují dovednosti.“
Udržet chladnou hlavu
Ve druhém kole jako by najednou ožil a velmi agresivně na vás nastoupil.
„Věděl jsem, že to udělá. Díval jsem se na statistiky a jeho průměrný čas ukončení je kolem desáté až dvanácté minuty. Takže jsem tušil, že zkusí větší ofenzivu po polovině druhého kola. Předpokládal jsem, že jeho plán bude vytvořit v pravou chvíli tlak a rozjet ty své divoké výměny, kterými vždy soupeře dostává do úzkých. Byl jsem proto velmi opatrný, hlídal jsem si tempo, nepřetahoval jsem údery a nepálil jich zbytečně moc.“
Bylo těžké udržet chladnou hlavu?
„Nebylo. Tohle jsem zkrátka já a takhle bojuji. Jsem klidný, vyrovnaný a vždycky ostrý. Trenéři mi pořád připomínají, abych zůstal soustředěný a jen plnil plán. Tohle není nic, co bych se naučil teď, tyhle vlastnosti mám v sobě celou kariéru. Z videí jsem přesně věděl, v čem je Jiří dobrý a kde jsem naopak mnohem lepší já než jeho předešlí soupeři. Ti si nevěděli rady s tlakem, který vytváří.“
Procházka a jeho tým před zápasem mluvili o změnách ve svém stylu boje. Překvapil vás v kleci něčím, nebo působil přesně tak, jak jste očekával?
„Působil velmi podobně tomu, na co jsem se připravoval, necítil jsem nic zásadně jiného. Možná začal o trochu opatrněji, než bývá jeho zvykem, ale v jádru se vrátil ke svému klasickému stylu boje, takže všechno, co jsem natrénoval, fungovalo.“
Pomohlo vám v přípravě to, že jste dříve pomáhal Carlosi Ulbergovi chystat se na jeho zápas s Procházkou?
„Rozhodně. Sledoval jsem Carlose během celého jeho tehdejšího titulového týdne, vžil jsem se do jeho kůže a všechno to nasával. Když jsem teď nastupoval do svého prvního hlavního zápasu večera proti stejnému soupeři, působilo to jako naprosté zhmotnění mých představ.“
Zabít, nebo být zabit
Na začátku jste si neťukli rukavicemi. Je mezi vámi nějaká zlá krev, nebo šlo jen o napětí v daném okamžiku?
„Šlo čistě o to napětí v kleci. Na vážení jsme si podali ruce, mám k němu respekt. Ale jak jsem říkal celý týden – je to buď zabít, nebo být zabit. Šel jsem tam s tím, že mu urazím hlavu.“
Ve středu jste na tiskové konferenci mluvil o tom, že Jiří byl pro vás určitým vzorem ještě předtím, než byl v UFC. Jak výjimečné pro vás tedy je, že jste ho teď porazil?
„Musím přiznat, že je to neskutečný moment v mém životě. Jsem na sebe opravdu hrdý. Pořád si živě pamatuji, jak jsem ho sledoval v době, kdy jsem teprve začínal s profesionálním kickboxem a o přestupu do MMA jsem ještě ani nepřemýšlel. Vždycky jsem rád sledoval skvělé postojáře a neortodoxní bojovníky a snažil se od nich učit, najít ten systém v jejich šílenství. A Jiří mezi ně rozhodně patřil. Postavit se mu teď tváří v tvář a jít s ním až do konce, to je jako splněný sen. Je to důkaz, že i kluk z publika se může jednoho dne postavit na druhou stranu klece proti svému idolu.“
Vaše budoucnost v této divizi je trochu choulostivé téma, protože titul drží váš kamarád Ulberg. Jaký je tedy pro vás další logický krok?
„Musím se teď vrátit domů a promluvit si se svým týmem, co dál. Byl to ale hrozně dlouhý rok. V přípravě jsem prakticky od ledna. Teď se těším, až si trochu odpočinu.“
S další výhrou na vašem neporaženém kontě – vytváří to na vás tlak, abyste tu neporazitelnost udržel?
„Ne, na neporazitelnosti mi upřímně vůbec nezáleží. V tomhle sportu je to podle mě hloupost – i ta největší jména historie MMA někdy prohrála. Záleží na tom, proti komu se postavíte a koho porazíte. Člověk by se měl vždycky snažit otestovat proti těm nejlepším.“