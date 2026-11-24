Procházka neukázal lovecký instinkt, příliš se upnul na plán, říká expert. Co doporučuje?
Nejsmolnější rok kariéry. Jiří Procházka letos utrpěl dvě tvrdá K.O. Nejprve jej v dubnovém titulovém klání poslal k zemi Carlos Ulberg, v sobotu ho zas v hlavním utkání turnaje UFC v Dauhá sestřelil Navajo Stirling. Samuraj však stále není na odpis. I přes další prohru stále patří do světové top pětky a podle elitního domácího trenéra Andrého Reinderse v něm ještě vězí šampionský potenciál. Před dalším startem mu ale doporučuje delší pauzu. „Je potřeba více času, aby Jirka pod novým koučem stačil propojit taktické myšlení a defenzivní prvky s jeho přirozenou agresivní útočnou hrou,“ podotýká Reinders v rozhovoru pro deník Sport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V čem byl podle vás při zápase se Stirlingem největší problém?
„Upřímně si myslím, že si ještě úplně nestačila sednout spolupráce s novým trenérem. Jirka ukázal prvky, které mu předal De Vries, ale i tak spolupracují poměrně krátkou dobu, teprve asi půl roku. U většiny bojovníků bych řekl, že za takhle krátkou dobu nebudou schopni změny do svého stylu implementovat. Doufal jsem, že u Jirky to bude jinak. Bylo vidět, že pracoval na obraně a na lepším taktickém přemýšlení v průběhu zápasu. Na úkor toho ale nedokázal v kleci ukázat, co bylo vždy jeho nejsilnější zbraní, a to lovecký instinkt.“
Pokaždé se po chvilce zastavil
Rozvedete to?
„Dříve, když si soupeře naměřil, trefil ho a pustil se do něj, viděli jsme na něm, že jde lovit, a nastolí proto kontinuální tlak. Taky proti Stirlingovi se mu podařilo pár dobrých útoků, ale pokaždé se po chvilce zastavil.“