Vémola vs. Kincl: Přijdu jako boss a odejdu jako boss, hrozí Terminátor

Došlo k tomu vlastně náhodou. Karlos Vémola v jednom ze svých videí na Facebooku uvedl, že je jedničkou českého MMA ve vahách do 77, 84 a 93 kilo a nemá problém to kdykoliv dokázat.

To popudilo Patrika Kincla, jenž je v prvně zmíněné divizi tuzemským šampionem, a vyzval Vémolu na souboj. Od té chvíle se mezi oběma bijci odehrávají slovní přestřelky přes sociální sítě.

„Karlos mě několikrát označil za lháře, zrádce a nevím co ještě. Svým fanouškům podsouvá pouze své názory a ti pak pochopitelně nevidí, jak to doopravdy je,“ říká rázně Kincl.

„Takže se těším jak se zachová, až bude muset čelit pravdivým argumentům a nebude si moci vymýšlet. Jsem zvědav, co mi řekne k taktice. Už mi začalo chybět jeho oblíbené první kolo týk ej ou,“ dodává s úsměvem Kincl, který se na setkání tvář v tvář těší.

„Nemam si s ním co vyříkávat. Vysvětlím mu to v kleci,“ kontruje důrazně český Terminátor. „Přijdu tam jako boss. I z klece odejdu jako boss. Král je jenom jeden! Je na čase, aby si to on, XFN a veřejnost konečně uvědomili. V O2 Areně to dokážu!“

Živé vysílání z úterního setkání Vémoly s Kinclem budete moci sledovat na iSport.cz a sociálních sítích deníku Sport.