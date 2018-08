ONLINE: Zápasník Jiří "Denisa" Procházka odpovídá na otázky čtenářů

Respektuje ho i český Terminátor Karlos Vémola. MMA bijec z Moravy Jiří „Denisa“ Procházka je totiž jednoznačně ve světě nejúspěšnějším českým zápasníkem. V japonské organizaci Rizin bojuje vždy před desetitisícovými davy a stává se tak čím dál větší hvězdou. Do budoucna se ale nebraní přejít do nejproslulejší ligy světa UFC. „Určitě neříkám ne, ale teď chci být ještě v Rizinu a vyzápasit se tam úplně na cent. Abych si šel pak do UFC rovnou pro pás.“ Procházka je na návštěvě v redakci deníku Sport a iSport.cz a od 11:30 odpovídá na vaše otázky v ONLINE rozhovoru.