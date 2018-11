Petrášek se chystá na veterána z UFC. Ukončím ho v prvním kole, věří

V sobotu se utkáte s Jeremy Kimballem, který nedávno skončil v UFC. Slibujete si od toho, že by si vás mohli v zámoří všimnout, kdybyste ho porazil?

„Určitě. Já si myslím, že UFC sleduje americké zápasníky víc, než ty ostatní. Věřím, že by mi případná výhra mohla pomoct se do téhle organizace dostat.“

Bude to váš zatím nejtěžší soupeř?

„Myslím si, že jsem proti sobě už jednoho těžšího měl. Kimball je asi mým nejzajímavějším soupeřem, nejobtížnější ne. Jeho styl boje mi totiž vyhovuje a sedí.“

Prozradíte, který soupeř pro vás byl ten nejnáročnější?

„To byl určitě Michal Bobrowski.“

Jaká je podle vás Kimballova nejsilnější a jaká nejslabší stránka?

„Podle mě má nejsilnější boj v postoji, hlavně má silné ruce. A nejslabší stránka? (zamyslí se) Nemyslím, že by měl nějakou slabou stránku. Podle mě je to komplexní zápasník, který umí bojovat jak v postoji, tak na zemi. Aspoň jsem tedy v jeho boji žádnou slabou stránku nenašel.“

Oba dva rádi ukončujete zápasy před limitem, dá se tedy očekávat rychlý konec?

„Já myslím, že z jedné nebo druhé strany určitě. Pokud neukončíme zápas v prvním kole, tak to podle mě bude až na body. Na šedesát procent si ale myslím, že se mi ho v prvním kole podaří ukončit, třeba nějakou submisí (páčením na zemi, pozn.red.).“

Jakou máte strategii k tomu, abyste jeho nástup vydržel?

„Nastoupím první.“ (směje se)

Jak byste zhodnotil svou přípravu na nadcházející zápas? Cítíte se připravený?

„Cítím se dobře. Přípravu jsem jel poctivě a zápas si jdu už jenom užít.“

Pro vás už to bude druhý zápas v pražské O2 areně, má pro vás nějaká specifika?

„Nevím, jak to bude teď, ale když jsem tam zápasil naposledy, tak to bylo super. Já před zápasy bývám hodně nervózní, ale v O2 areně jsem nebyl. Mám rád hodně prostoru ať už v šatně, tak celkově kolem sebe. Nemám rád, když jsou lidi moc blízko kleci. Specifická je O2 arena hlavně tím, že jak se zhasnou světla, nevidím vůbec na tribuny, což mi pomáhá se soustředit převážně jen na soupeře. Minule to pro mě bylo to nejlepší, co jsem zažil.“

Očekáváte plnou arénu?

„Očekávám. Viděl jsem, že je skoro vyprodáno. Co jsem poslouchal Ondru Novotného (promotér OKTAGONU, pozn.red.), tak by mělo být prodáno téměř deset tisíc lístků.“