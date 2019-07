Show při vážení, Vémola v obležení fanoušků: Nemačkat, jsem křehkej! | iSport.cz

Pódium, na které nastupovali jednotliví ranaři, aby si stanuli tváří v tvář a publikum se zároveň dozvědělo, zda splnili váhový limit, bylo obklopeno několika stovkami fanoušků. A plno bylo i u zábradlí vyšších pater, odkud bylo na celou show vidět. Když na místo dorazil Vémola, byl už cestou žádán fanoušky, aby se s nimi vyfotil. A Terminátor nikomu neřekl ne.

„On si vybírá, s kým se vyfotí,“ řekl jeden z fanoušků kamarádovi, když spolu sledovali rušno kolem bojovníka z Olomouce. „Nevybírá, tak jdem!“ reagoval pohotově druhý a za chvíli oba zvedali zaťatou pěst do objektivu společně s Vémolou.

Galavečer Oktagon 13 vysílá živě se zápasy celé karty

v sobotu 27. července od 18:30

O2 TV Sport

Když byl hlavní aktér finálního zápasu ohlášen moderátorem, omluvil se těm, na které se zatím s fotkou nedostalo, a běžel na pódium. Tam se zul a svlékl do zápasnických trenek, aby následně pohlédl do očí soupeře Henriqueho da Silvy. Pak do mikrofonu slíbil: „První kolo TKO!“ A obchodním centrem zahřmělo nadšení publika.

Jen co Vémola slezl zpátky mezi diváky, střídali se vedle něj lidé všeho věku. I malá holčička v růžových šatech princezny chtěla fotku s nejznámějším bojovníkem. Pak ji vystřídala parta přátel. „Můžeme společnou fotku, pane Vémolo, kamarád slaví rozlučku se svobodou,“ řekl jeden z nich a stiskl Terminátorovi ruku. „Nemačkejte mi tak ruce, to je moje nářadí,“ postěžoval si lehce gladiátor.

„Tři sta lidí a každej mi chce předvést, jaký je silák, a mačká jak blázen. Já jsem křehkej,“ řekl později Vémola pobaveně. Pak si vedle něj stoupl starší manželský pár. „Počkejte chvilku, jen se obuju. Mám strach, že mi někdo šlápne na nohu,“ omluvil se bojovník a začal se obouvat. V tu dobu už byli skoro všichni ostatní zápasníci pryč a pódium se rozdělávalo na součástky. S ikonou českého MMA se chtěl ale ještě stále někdo fotit.

OKTAGON 13 - zápasová karta

Hlavní karta

Polotěžká váha: Karlos Vémola (Česká republika)

vs. Henrique da Silva (Brazílie)

Střední váha: Machmud Muradov (Uzbekistán)

vs. Wendell Marques (Brazílie)

Střední váha: Milan Ďatelinka (Slovensko)

vs. Václav Mikulášek (Česká republika)

Catchweight (81 kg): Miroslav Brož (Česká republika)

vs. Jakub Běle (Česká republika)

Lehká váha: Leo Brichta (Česká republika)

vs. Aliston Cordeiro (Brazílie)

Předzápasy

Catchweight (96 kg): Viktor Pešta (Česká republika)

vs. Mike Kyle (USA)

Muší váha: David Dvořák (Česká republika)

vs. Arsen Taigibov (Ukrajina)

Lehká váha: Michal Konrád (Česká republika)

vs. Jakub Bahník (Česká republika)

Bantamová váha: Kateřina Klinderová (Česká republika)

vs. Eva Borodáčová (Slovensko)

Pérová váha: Tomáš Kvapil (Česká republika)

vs. David Mora (Španělsko)

Střední váha: David Hošek (Česká republika)

vs. Michal Varchola (Slovensko)

Lehká váha: Matouš Kohout (Česká republika)

vs. Matúš Šutka (Slovensko)

