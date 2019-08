UFC 241: Costa vs. Romero, fanoušci pískali, jak to viděl český sudí? | iSport.cz

Všichni tři soudci viděli duel Costa vs. Romero stejně: Brazilec podle nich vyhrál první dvě kola, třetí opanoval Kubánec Romero. Bodově vyjádřeno 29:28, 29:28, 29:28 v Costův prospěch (všichni tři rozhodčí bodovali jednotlivá kola 10:9, 10:9 a 9:10).

Největší spory se mezi fanoušky vedou o vítězi druhé pětiminutovky. „Druhé kolo bylo velmi těsné a záleží na posouzení bodového, co viděl jako efektivnější. Z mého pohledu to byly údery do těla, kterých Costa trefil dvanáct,“ hodnotí výsledek nejzkušenější český rozhodčí Jakub Müller.

Ti, kteří tvrdí, že rozhodnutí nebylo správné, argumentují jednoduše: „Romero natrefoval víc.“ Ano, počet signifikantních úderů byl ve druhém kole 40 ku 37 pro staršího bojovníka. MMA ale není matematika. „Rozhodující kritérium v bodování je efektivita strikingu,“ upozorňuje Müller. A v té měl Costa navrch, jeho údery byly podstatně tvrdší.

Ke všemu také celou dobu tlačil a držel tak střed klece. Soupeř proto musel bojovat z ústupu, což se bere při určování vítěze taktéž v potaz. Ani takedown (strh k zemi) v posledních vteřinách by tak neměl dvaačtyřicetiletému veteránovi přisoudit vítězství.

Duel večera tak měl jednu zbytečnou kaňku - bučení publika na Paula Costu, který předvedl životní výkon a postaral se společně se svým sokem o neuvěřitelnou show.