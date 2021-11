iSport podcast Fight: Hyeny jsou super, říká Kincl o urážkách od Vémoly

Pro vtip nejde daleko. Patrik Kincl jako by byl pořád v dobré náladě. V novém iSport podcastu Fight ale prozradil, který soupeř ho zatím nejvíc naštval, nebo co říká na to, že jej Karlos Vémola označuje za hyenu. A jak moc hodlá českého Terminátora v zápase se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem zastoupit? Bude první kolo TKO nebo zápas s podmínkou „Vítěz bere vše“?

Je v pozici náhradníka, ale rozhodně si nestěžuje. Fanoušci bojových sportů se zjevně na Kinclovu premiéru v Oktagonu těší. Pokud 30. prosince souboj se slovenským rivalem Samuelem Krištofičem vyhraje, bude navíc blíž odvetě s dlouhodobým rivalem Karlosem Vémolou, jehož v česko-slovenské bitvě supluje. Jak ale vnímá příštího soupeře?

„Jako člověk se asi neprezentuje v nejlepším světle, jestli to mám říct slušně. Nikdy jsem ho extra víc nesledoval,“ přiznal Kincl v novém iSport podcastu Fight. Zápasnické kvality „Piráta“ ale hodnotil kladně.

Rodák z Hradce Králové navíc prozradil, jak moc bude chtít českého Terminátora v souboji na konci roku zastoupit. Co takhle první kolo TKO? „Nechci být úplně trapnej,“ smál se Kincl.

Odpovídal i na to, zda by šel do zápasu s podmínkou „Vítěz bere vše“, na které se Vémola dohodl s Krištofičem.

„Nešel bych do toho. Připadá mi to… Jak to říct? Hrozně podlý. Oba dva si budeme věřit, že vyhrajeme, bez toho nelze do boje nastupovat. Ale on má rodinu a musí ji z něčeho živit,“ komentoval bojovník. „Já vím, že Karel má veliké peníze za zápas, ale pořád si myslím, že je schopen případnou ztrátu nahradit sponzorskými penězi. Ale to Pirát, ani já tohle schopni nahradit nejsme. To znamená obrat nejen jeho, ale i jeho rodinu o peníze, ze kterých pak musí žít, to není můj styl.“

Kincl taky reagoval na označení, kterým ho Vémola nedávno častoval. „Hyeny jsou super. Mně se to zvíře líbí,“ usmíval se dvaatřicetiletý bojovník.