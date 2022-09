Pravda o kauze s vízem. Muradov: Nevyhostili mě, nejsem nebezpečný

Když začal veřejně mluvit o problémech s nevydáním víza, stalo se z toho veliké téma. Machmud Muradov se pak často divil, co vše se v souvislosti s tímto tématem napsalo. Mnoho domněnek o důvodech nevydání povolení, objevily se i spekulace, že už se do Česka nikdy nevrátí. Nyní už má opět vízum a do Prahy může přijet kdykoliv chce. „Psali o mně víc než kdykoliv předtím. Byl jsem vidět všude,“ vzpomíná nyní už s úsměvem na uvedené období v rozhovoru pro Fight Cast One.

Na Instagramu má dva miliony sledujících, jeho kariéru sledují lidé po celém světě, nejvíc v Česku a Uzbekistánu. Přesto nemá rád přehnanou pozornost a své soukromí si střeží. Když ale veřejně promluvil o tom, že nedostal české vízum, způsobilo to mimořádný poprask a zájem široké veřejnosti.

„Jsem sportovec, žádná celebrita. Miluju svou práci, miluju, co dělám, ale nechci, aby někdo probíral můj osobní život. Můžou řešit mé sportovní úspěchy a neúspěchy, ale co se týká mě a mého osobního života, to nechci, aby se řešilo v médiích a tak. Navíc píšou lži,“ hodnotí zpětně Machmud Muradov období, kdy řešil nelehkou situaci.

Objevilo se mnoho domněnek, co je příčinou nevydání povolení. Několikrát bylo zmíněno i jméno kontroverzního podnikatele Vlastislava Římského, který bojovníka zmiňoval v jednom z odposlechů.

„Toho ani neznám. Když mi o něm řekli, ptal jsem se, o koho jde… Prý už ho zatkli. Když člověk něco udělá, musí vědět, že půjde sedět, protože se na to jednoho dne přijde. Stejně tak, když člověk lže, tak pravda jednou vyjde napovrch. Proto vždy přemýšlím, co říkám. Občas taky dělám chyby, jsme lidi,“ říká Uzbek s českým srdcem v obsáhlém rozhovoru pro Fight Cast One.

S Římským ale prý nikdy nijak nespolupracoval. „Kdybych dělal něco špatného, tak asi budu teď sedět vedle něho a ne tady. A nelítal bych vůbec do Česka,“ říká rozhodně Muradov.

„Taky říkali, že jsem asi nebezpečný pro Českou republiku. Kdybych byl tak nebezpečný, tak bych už asi taky seděl, ne?“ podivuje se nad dalšími domněnkami.

„Mně nezrušili vízum. Pouze mi ho neprodloužili, když jsem potřeboval odjet. Říkal jsem jim, pojedu pryč, odpověděli, že musím počkat. Tak jsem odjel a hotovo. Teď jsem ho dostal a jsem zpět. Nic jsem neporušil, žádný zákon tady. Ano, občas byla nějaká zvýšená rychlost,“ směje se. „Ale žádný jiný zákon České republiky jsem neporušil,“ konstatuje jasně Uzbek žijící jedenáct let v Praze.

Další témata v rozhovoru pro Fight Cast One: