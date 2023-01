Unikátní duel žen na Clash of the Stars: David a Goliáš aneb Zkušenosti vs. svaly

Další tisková konference Clash of the Stars se uskuteční v úterý 31. ledna. Promotér Tomáš Linh Le Sy však pro iSport.cz s předstihem prozradil jeden ze zápasů, které nabídne v pořadí čtvrtý turnaj populární organizace. „Chtěli jsme delší dobu mezi bojovnicemi kulturistku. Později nás napadl opět formát ‚Davida a Goliáše‘ a přemýšleli jsme o tom, kdo bude tím Davidem,“ vysvětloval šéf Clashe, jak došli k souboji Michaela Dostálová vs. Aneta Adamusová.

Hodně speciální ženský duel. Mezi oběma zápasnicemi je možná více než třicetikilogramový rozdíl. Vysportovaná milovnice fitness Aneta Adamusová se střetne se zkušenou zápasnicí Michaelou Dostálovou, kterou mohou znát fanoušci bojových sportů z reality show Oktagon Výzva. Dostálová má ale největší zkušenosti v brazilském jiu jitsu, v němž se propracovala až k černému opasku.

„Přemýšleli jsme, kdo bude tím pomyslným ‚Davidem‘ souboje, a do toho se nám ozval Míšin trenér,“ vysvětluje promotér Tomáš Linh Le Sy. A kdo podle něj v tomto klání zvítězí? Budou mít navrch svaly, nebo zápasnické zkušenosti?

„No, přemýšlím nad tím často, protože ten váhový rozdíl je opravdu obrovský. Třicet kilo, možná i víc. Zároveň je tam samozřejmě mimořádný rozdíl ve fighterských dovednostech, protože kulturistka Aneta nemá prakticky žádné. Byla jen na jednom tréninku boxu, hned ji dali spárovat, a už se nikdy nevrátila,“ prozrazuje s pousmáním Le Sy.

„A naopak Míša je black belt v brazilskémjiu jitsu, což samozřejmě o něčem svědčí. Takže jsem hodně zvědavý, jestli si její technika a dovednosti poradí s tou hrubou silou. Jde samozřejmě i o to, co vše se Aneta za poměrně krátkou dobu naučí. Domluvili jsme se nějaké dva měsíce před zápasem. Jde také o to, jakou techniku zvolí, zda to bude držet v postoji, nebo i na zemi. Lehce bych zatím asi favorizoval Míšu, že nějakou páku, nebo spíše škrcení najde. Ale favorizuji ji opravdu lehce, dejme tomu 60:40,“ tipuje promotér.

Organizace Clash of the Stars doposud neodhalila přesný termín čtvrtého turnaje, ale předběžně se mluvilo o měsíci březnu. Po dvou akcích v pražské hale Královka zamířila přes rok fungující populární značka do větší haly O2 Universum s kapacitou pro 4 500 diváků.

Galavečer s číslem 4 nabídne nejspíš 12 soubojů, přičemž výše uvedený ženský duel budu zhruba v polovině zápasové karty.