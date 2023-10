Van Damme v Praze! Český promotér zlákal filmovou hvězdu: Zprvu odmítal

„Svaly z Bruselu“ dorazí na Noc s legendou. Pozvání na akci, která dříve přivítala Mikea Tysona nebo Jaromíra Jágra, nyní přijal Jean-Claude van Damme. V pražském klubu Sasazu se už 7. listopadu chystá vyprávět svůj příběh a odpovídat na otázky českého herce Marka Vašuta, který bude akci moderovat.

Uspořádat setkání se zahraniční hvězdou nebyl v případě dvaašedesátiletého Belgičana snadný úkol. „Jednání bylo na první pokus zamítnuto. My jsme chtěli Jean-Clauda do Prahy přivést až na jaře, ale s ohledem na nějaké filmové nabídky, pro něj nebylo možné si čas dopředu závazně zabookovat,“ vypráví Petr Větrovský, promotér akce. „Když to vypadalo, že už se jiná cesta nenajde, začal jsem jednou v noci prohledávat Comic cony (festivaly komiksových fanoušků). Snažil jsem se zjistit, zda se Jean-Claude někde poblíž nepředstaví. Našel jsem bruselský festival, na němž vystoupí začátkem listopadu, a tak jsem mu opět napsal, jestli si pobyt v Evropě nechce prodloužit.“

Značka Noc s legendou je už pevně spjata se světem bojovým umění. Dříve se na ni představil šampion MMA Attila Végh nebo jeden z nejlepších boxerů všech dob Tyson Fury. Nyní Větrovský oslovil bijce z Hollywoodu. „Sice je herec, ale opět je napojen na bojové sporty. Asi to k nám tak nějak patří,“ přiznává s úsměvem.

Přestože je Van Damme převážně známý pro ztvárnění mnoha akčních hrdinů na plátně, před Hollywoodem vládl postojovým disciplínám. V karate a kickboxu nasbíral přes šedesát výher a stal se evropským šampionem.

Na setkání s belgickým hercem pravděpodobně dorazí i přední česko-slovenští sportovci. „Jean-Claude van Damme přitahuje profesionální sportovce. I když je známý hlavně jako akční hrdina z hollywoodských filmů, je také skvělý sportovec. Vedle dráhy karatisty mu bylo také nabídnuto, aby tancoval balet v národní opeře v Belgii. Je magnetem pro lidi ze sportu, nejen bojovníky, ale i třeba hokejisty,“ vyjádřil se Větrovský. Konkrétní hosty však zatím odhalit nechtěl.

„Jean-Claude může předvést spoustu zajímavých věcí v čele s tanečkem z Kickboxera. Nedivil bych se ani jeho slavným kopům z otočky,“ láká Větrovský na show. Belgičan pravidelně objíždí festivaly po světě. Energicky bavil fanoušky nejen v USA, ale i v Austrálii nebo Velké Británii.

Světová legenda akčních filmů se na pódiu setká s tou českou. „Vidím to, abych řekl pravdu, jako pozdní sklizeň,“ směje se Vašut. „Jsem nadšený, že dostanu příležitost potkat legendu filmu a bojových sportů. S Arnoldem (Schwarzeneggrem) ani Sylvesterem (Stallonem) jsem se za ty roky nesetkal, tak začínám s Jean-Claudem a uvidím, co přinesou nadcházející léta.“

„Český Rocky“ zářil ve snímku Pěsti ve tmě, který je jediným tuzemským hraným filmem z prostředí bojových sportů. V zahraničí se Vašut dočkal více akčních scén. Popral se i s několikanásobným šampionem UFC Randym Couturem. „Jak už to v životě bývá, čím větší je někdo mistr, tím pohotovější je člověk. S Randym jsme pokecali, byli jsme dokonce na pivu,“ vypráví o práci se slavným americkým bijcem. „Je samozřejmě velký paradox, že jsem ho v onom filmu uspal na škrcení, kterým on dominoval celou svou kariéru v UFC,“ vzpomíná s úsměvem Vašut.

Krom bojových sportů Belgičana s českým hercem pojí i další zkušenost. „Jean-Claud je zářným příkladem toho, jak těžké je prosadit se v zámoří. Když mu bylo dvacet dva let, měl v Bruselu veleúspěšnou karatistickou tělocvičnu. On ji však prodal a odjel do Ameriky, protože pokud chtěl prorazit, musel tam žít. I tak mu to trvalo šest krušných let, a to byl evropský šampion v karate,“ poodkrývá Vašut příběh belgické hvězdy.

„Já začal v Americe studovat až po převratu v roce devadesát. Mně už ale bylo třicet let, a to už bylo pozdě. Musel bych tam zůstat. Poslušně jsem se tedy vrátil a pokračoval v práci v Čechách,“ směje se při ohlédnutí třiašedesátiletý český herec.