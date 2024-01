Vémola: Rittig je důvod, proč jsem v Oktagonu. Nabízel mi vlastní peníze

Nejsledovanější český MMA zápasník Karlos Vémola poodkryl vedle cesty do UFC či rivality s Patrikem Kinclem v novém dokumentu Karlos i blízký vztah s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem. „Ivo mi byl za svědka na svatbě, to asi jasně vysvětluje náš vztah. Patří mezi mé nejbližší lidi a je tím hlavním důvodem, proč jsem v Oktagonu,“ vypráví osmatřicetiletý bijec v pořadu Prostor X na Reflex.cz.

Kontroverzní podnikatel Rittig je podle bojovníka zodpovědný za jeho senzační přestup z XFN do organizace Oktagon před čtyřmi lety, kde Vémola působí dosud..Rittig se pravidelně objevuje v předních řadách na zápasech jako jeden z nejvěrnějších fanoušků a podporovatelů českého bijce. Snímek však podnikatele představuje i jako Vémolova věrného přítele.

„Hodně lidí mi radilo: Vytáhni z toho dokumentu Iva, protože ti to může ublížit, lidi na něj mají špatný náhled,“ vypráví osmatřicetiletý bojovník v Prostoru X. „Ivo mi byl za svědka na svatbě, to asi jasně vysvětluje náš vztah. Patři mezi mé nejbližší lidi a je tím hlavním důvodem, proč jsem v Oktagonu,“ vysvětluje.

V souvislosti s Rittigem jsou zmiňovány mnohé korupční skandály, například podezřelé zakázky pražského dopravního podniku či obchody s fotovoltaickými parky. Pravomocně odsouzen byl však na devět let vězení pouze před Listopadem kvůli krácení tržeb v samoobsluze, kde dělal vedoucího. Za mřížemi strávil jen polovinu, než byl propuštěn po amnestii prezidenta Václava Havla v roce 1990.

Vémola připomíná rok 2019, kdy opustil tehdy největší domácí organizaci XFN, která se potýkala s finančními problémy. Neplnila smlouvy a měla opakované problémy s vyplácením zápasníků. „Když jsem zápasil v XFN, měl jsem plno nabídek od Ondry Novotného (promotéra Oktagonu), ale nikdy jsme se nedohodli. Až pak přišel Ivo a řekl: Já tomu sportu rozumím a pokusím se ti teď vyjednat dobrou smlouvu s Oktagonem,“ vypráví Terminátor o Rittigovi, který se v prostředí bojových sportů pohybuje už od thaiboxerské éry v devadesátých letech.

Přestup na domácí půdě nevídaný. „Když mi ukázal nabídku od Oktagonu, přišlo mi to až moc hezký. Ivo řekl: I kdyby to takhle nefungovalo, já se ti zaručím svýma osobníma penězma, protože já když něco řeknu, nejede přes to vlak,“ odhaluje Vémola pozadí jednoho z největších přestupů historie domácího MMA.

Kontroverze kolem podnikatele Vémolu od přátelství neodradily. „Za mě je Ivo skvělý, férový člověk. To, co jsem se o něm dočetl… Já jsem se o sobě dočetl taky strašný věci a polovina z toho byla pravda. Já si na lidi dělám názor podle toho, jak je sám poznám,“ soudí zápasník. „Od revoluce je bezúhonný. Kauzy sice má, ale mě ho může být maximálně tak líto. Stát už ho odškodňuje za křivé obvinění, ale veřejně se mu za to, čím ho prohnali a co o něm jeho rodina musela číst, nikdo neomluvil.“